Startschuss für 3. «Flensburg-Krimi»

TV-News

Katharina Schlothauer und Eugene Boateng stehen wieder vor der Kamera.

Der Norddeutsche Rundfunk hat mit den Dreharbeiten zubegonnen. Filmpool fiction dreht die neue Folge bis zum 23. Mai 2025 in der Fördestadt sowie in Hamburg. Das Drehbuch stammt von Stephan Wuschansky und Susanne Schneider. Regie führt Katrin Schmidt. Die Ausstrahlung im Fernsehen ist für Frühjahr 2026 geplant.In „Der Fall Lorenz“ (AT) ermitteln Svenja Rasmussen und Tony Haller im Mordfall Jasper Carstens, einem Skipper mit krimineller Vergangenheit. Die Spur führt zu Emma Lauck (Daria Vivien Wolf), die nach Carstens’ Tod untergetaucht ist, und zu dem einflussreichen Unternehmer Claus Bramstedt (Jörn Knebel), der enge Verbindungen zum organisierten Verbrechen hat. Währenddessen stößt Svenja auf neue Indizien, die den vermeintlichen Selbstmord ihres Bruders Lorenz vor vier Jahren in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen. Doch die Wahrheit bringt sie in Gefahr - denn ein Maulwurf in den eigenen Reihen könnte die Ermittlungen sabotieren.Neben Katharina Schlothauer und Eugene Boateng sind Iris Becher (Ina Friemert), Christian Erdmann (Daniel Kerner), Uwe Rohde (Morten Rasmussen), Imme Beccard (Jenny Lauck), Lisa Flachmeyer (Anna Rasmussen) und Teresa Harder (Dr. Schiwago) zu sehen.