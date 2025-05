TLC holt sich «Life of Baylen»

TV-News

Die neue Reality-Show ist in den Vereinigten Staaten von Amerika durchaus beliebt.

Der deutsche Sender TLC bringt «Baylen Out Loud» unter dem Titelnach Deutschland. Die erste Staffel wird ab Montag, 23. Juni 2025 um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Gut aufgelegt und stark ist Baylen Dupree, die unter dem Tourette-Syndrom leidet. Während Baylen die Herausforderungen des Erwachsenwerdens meistert, ist sie Tag für Tag mit einer Vielzahl extremer und unkontrollierbarer verbaler und motorischer Tics konfrontiert, die ihr diese Aufgabe nicht gerade erleichtern. TLC begleitet die 22-Jährige auf ihrem Weg, mit der Komplexität des Tourette-Syndroms umzugehen und das Leben dennoch in vollen Zügen zu genießen. Unterstützt wird Baylen dabei von ihrer liebevollen Familie in West Virginia, zu der ihre fünf Geschwister, ihr Freund Colin, ihr fürsorglicher Vater Allen und ihre selbstbewusste und unabhängige Mutter Julie gehören.Aufgrund des großen Erfolges in den USA hat TLC bereits die Verlängerung der Serie und die Produktion einer zweiten Staffel bestätigt. Seit Anfang des Jahres hat sich «Baylen Out Loud» mit über 14,7 Millionen Zuschauern auf linearen und Streaming-Plattformen zu einer der meistgesehenen unscripted Serien für Frauen zwischen 25 und 54 Jahren im klassischen Fernsehen entwickelt."Baylens Natürlichkeit und ihr Humor haben uns sofort beeindruckt", sagt Howard Lee, Präsident von TLC und Discovery Networks. "Ihre schonungslose Ehrlichkeit über ihr Leben mit dem Tourette-Syndrom räumt nicht nur mit Klischees auf, sondern baut auch Brücken zu mehr Verständnis für die Krankheit. Wir bei TLC wollen Geschichten erzählen, die unser Publikum tief berühren. Baylens Reise ist dafür genau die richtige Mischung aus Herz und Mission.