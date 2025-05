«Till Tonight» läuft auf Böhmermann-Sendeplatz

TV-News

Ab 20. Juni 2025 beginnt das ZDF mit der Ausstrahlung der neuen Show, die von Till Reiners moderiert wird.

Das ZDF hat die Sendungmit Till Reiners angekündigt. Diese wird am Freitag, den 20. Juni 2025 ab 23.00 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Bereits ab 20.00 Uhr wird die Sendung in der ZDFmediathek zu sehen sein. Das neue Format soll eine klassische Late-Night-Show mit überraschenden Begegnungen werden."Urlaub ist mir generell zu anstrengend, deshalb freue ich mich, für acht Wochen ein Alibi zu haben", sagt Till Reiners. "Statt Freizeitstress meine Idee: Auf offener Bühne erholen, Füße ins Wasser und die Show genießen."ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann: "Nach «Homies» in ZDFneo , «Till Reiners' Happy Hour» bei 3sat und vielen tollen Auftritten im Ensemble der «heute-show» gehen wir mit Till Reiners jetzt den nächsten logischen Schritt mit seiner eigenen Show im ZDF-Hauptprogramm. Wir freuen uns auf die neue Sendung, in der Till Reiners seine vielen Talente auf der großen Fernsehbühne am Freitagabend ausspielen kann."