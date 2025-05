Viaplay schnappt sich «The Hunt»

TV-News

Das niederländische Drama von Abke Haring ist ab 26. Mai streambar.

Das deutsche Viaplay hat sich die Rechte an der niederländischen Seriegesichert. Das Format, das beim Nederlands Film Festival 2024 für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, ist ab dem 26. Mai erhältlich. Die Serie wurde von Pieter Kujpers von Pupkin Productions für Viaplay produziert.Mit dabei sind Hans Kesting («Sleepers») als Annekes Vater Rinas Boorsma, Abke Haring («Splendid Isolation») als Nachbarin Inge Schepenaer, Mara van Vlijmen («Beatrix») als Annekes Mutter Dinie, Richelle Plantina («Swanenburg») als Anneke Boorsma, Gijs Blom («Der Brief für den König») als Annekes Freund Jeroen Bovenkamp, Aus Greidanus Jr. («The Amsterdam Crime») als Evert Schepenaer, Imanuelle Grives («Only Decent People») als Joanna, Eefje Paddenburg als Fenna Schepenaer und Jack Wouterse.«The Hunt» handelt im Frühjahr 1999, als die 16-jährige Anneke nach einem Streit mit ihrem Freund spät nachts mit dem Fahrrad nach Hause fährt - und schließlich zwischen einem kleinen Dorf und einem Flüchtlingsheim in der niederländischen Provinz brutal ermordet aufgefunden wird. Der Mord an Anneke erschüttert nicht nur ihre Familie und die Dorfgemeinschaft, sondern das ganze Land. Die sechsteilige Krimiserie erzählt die langwierige und frustrierende Suche nach dem Täter, wobei jede Episode aus der Perspektive einer anderen Person erzählt und die Auswirkungen des Verbrechens auf deren Leben thematisiert. Der Fall blieb jahrelang ungelöst, bis zwei Ermittler:innen eine groß angelegte DNA-Untersuchung initiierten, die schließlich den entscheidenden Durchbruch brachte.