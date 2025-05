Primetime-Check

Alle Augen auf das «Polizeiruf 110»-Comeback? Spielfilm-Fight im privaten Sektor? Und am Ende jubelt «Kitchen Impossible»?

Das öffentlich-rechtliche Duell geht ohne Diskussion an das Erste - mit dem ersten neuen Fall des Jahres holt sichstarke 8,12 Millionen Zuschauer ins Haus, der Marktanteil von 30,7 Prozent ist schlichtweg grandios. «Widerfahrnis» liefert ebenfalls bei den jungen Zuschauern ab, 1,10 Millionen Jüngere sorgten für 20,8 Prozent am entsprechenden Markt und damit auch hier für den Reichweiten-Sieg. Das ZDF kann mitnur bedingt konkurrieren, 4,30 Millionen Zuschauer machen sich auf 16,3 Prozent breit, was lediglich im direkten Vergleich "nicht gut" wirkt. Bei den jüngeren hat man in Mainz keine Chance, 0,33 Millionen markieren 6,3 Prozent. Um 21:45 Uhr geht es im Ersten rüber zu- hier verweilen 2,89 Millionen Zuschauer und 0,41 Millionen Jüngere. Die Marktanteile rauschen auf 13,7 und 9,0 Prozent runter. Im ZDF geht es zum- das wollen 4,04 und 0,35 Millionen Zuschauer verfolgen, das entsprach 17,6 und 7,0 Prozent.Im privaten Sektor, in dem die Zahlen der 14- bis 49-Jährigen, eine größere Rolle spielen, geht der Sieg überraschend an VOX . Mitholt die rote Kugel starke 0,46 Millionen Umworbene ab, besser ist kein anderer privater Sender. Der erreichte Marktanteil von 10,4 Prozent ist eine echte Bank. Insgesamt läuft es mit 1,05 Millionen Zuschauern und 5,0 Prozent am Gesamtmarkt ebenfalls gut. Platz zwei geht dann nach Unterföhring und an ProSieben , hier lief mitein Spielfilm. Der Streifen aus dem Jahr 2022 sichert sich 0,43 Millionen Umworbene und 9,3 Prozent am entsprechenden Markt, insgesamt hat ProSieben sogar die Nase vorn. Mit 1,15 Millionen Zuschauern ab drei Jahren waren 5,2 Prozent am Markt drin.Zurück in der Rangliste der Zielgruppen-Reichweiten geht es mit RTL undweiter - hier reichen 0,41 Millionen und 7,9 Prozent am entsprechenden Markt für Platz drei. Insgesamt stellt RTL die beste Primetime der privaten Sender, mit 1,33 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,4 Prozent. Weiter geht es bei Sat.1 - in der Primetime läuft, was mit 0,35 Millionen Umworbenen auch recht gut aussieht. Insgesamt fallen 0,72 Millionen Zuschauer doch bereits sichtlich ab, es sind wacklige 2,9 Prozent am Markt drin. Noch vor dem letzten Spielfilm der Reichweiten-Tabelle zeigt sich Kabel Eins mit >>Die größten Geheimnisse der Welt>>. Die Show schafft 0,27 Millionen Umworbene und damit 5,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt steckt man die Kollegen von Sat.1 mit 0,81 Millionen Zuschauern in die Tasche, der Marktanteil wirkt mit 3,2 Prozent deutlich schöner.Das Schlusslicht geht damit an RTLZWEI . Der Grünwald-Sender schicktan den Start - in der Zielgruppe geht die Programmierung mit 0,15 Millionen Umworbenen komplett in die Hose. Am entsprechenden Markt sind nur 2,8 Prozent Anteil zu verzeichnen. Insgesamt schafft der Streifen müde 0,48 Millionen Zuschauer, was nur schmalen 1,8 Prozent am Gesamtmarkt entsprechen sollte.