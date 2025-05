«Marlowe» läuft an Pfingstmontag

TV-News

Der Spielfilm mit Liam Neeson, Diane Kruger und Jessica Lange ist demnächst im ZDF zu sehen.

Für den amerikanischen Spielfilmhat Neil Jordan ein Star-Ensemble zusammengestellt, denn neben Liam Neesen, Diane Kruger und Jessica Lange spielen auch François Arnaud, Danny Huston, Daniela Melchior, Ian Hart, Alan Cumming und Adewale Akinnuoye-Agbaje mit. Der Film läuft um 22.00 Uhr im ZDF Die Geschichte spielt in Los Angeles im Jahr 1939: Der Privatdetektiv und Ex-Polizist Philip Marlowe (Liam Neeson) soll für die wohlhabende Clare Cavendish (Diane Kruger) ihren verschwundenen Liebhaber Nico Peterson (François Arnaud) finden. Dieser wurde jedoch laut Marlowes Ex-Kollege Detective Joe Green (Ian Hart) vor kurzem vor dem exklusiven "Corbata Club" totgefahren. Auf Drängen von Clare geht Marlowe einem möglichen Komplott nach. Im "Corbata Club" von Floyd Hanson (Danny Huston) lernt Marlowe Petersons Halbschwester Lynn (Daniela Melchior) kennen. Eine geheime Verabredung des Privatdetektivs mit Lynn entpuppt sich als ein Hinterhalt Hansons. Als Marlowe die junge Frau unerwartet an einem anderen Ort wiedertrifft, wird sie vor seinen Augen entführt.Um 20.15 Uhr wiederholt das ZDF mit der Folge "Sievers und der erste Schrei". Auf der Straße hinter den Sylter Dünen radelt die Hebamme Silke Adler zu ihrem nächsten Termin. Ein Auto drängt sie von der Straße ab. Der Aufprall endet tödlich. Für Carl Sievers, Ina Behrendsen und Hinnerk Feldmann sieht es nicht nach Unfall mit Fahrerflucht aus, sondern nach Vorsatz. Wenig später wird das Fahrzeug in der Nähe der Unfallstelle gefunden. Es gehört Dr. Johann Sowa, dem Leiter der gynäkologischen Abteilung des Sylter Krankenhauses.