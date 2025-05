The CW schnappt sich Bowling

US-Fernsehen

Im kommenden Jahr sollen zehn Turniere ausgestrahlt werden.

Der Fernsehsender CW Network gab bekannt, dass er einen mehrjährigen Übertragungsvertrag mit der Professional Bowlers Association (PBA) abgeschlossen hat. Ab 2026 wird CW jährlich zehn actiongeladene Live-Übertragungen von professionellen Bowling-Events in einem zweistündigen Sendeplatz an aufeinanderfolgenden Sonntagnachmittagen ausstrahlen. Die nationale Reichweite und der konsistente Sendeplan von CW werden die Zugänglichkeit des Bowlingsports sowohl für Gelegenheitsfans als auch für begeisterte Anhänger verbessern.„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der PBA und darüber, Live-Bowling in unser CW-Sportprogramm aufzunehmen“, so Mike Perman, Senior Vice President of Sports bei The CW Network. “Bowling ist eine der beliebtesten Breitensportarten des Landes, daher möchten wir die besten Spieler und spannenden Wettkämpfe der Profi-Tour einem neuen Publikum in den ganzen USA vorstellen.“Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 sind die Titelkämpfe der PBA ein fester Bestandteil des amerikanischen Fernsehprogramms und prägen die Legenden dieses Sports. Die heutigen Stars der PBA, darunter der dreimalige Spieler des Jahres EJ Tackett aus Indiana, der siebenfache Spieler des Jahres Jason Belmonte aus Australien und die Major-Champions Kyle Troup und Anthony Simonsen, begeistern mit ihren elektrisierenden und vielfältigen Spielstilen und ihren unverwechselbaren Persönlichkeiten. Wenn die besten Bowler der Welt bei den prestigeträchtigsten Events des Sports aufeinandertreffen, sind große Strikes, scheinbar unmögliche Spare-Conversions und jede Menge Drama garantiert.„Wir freuen uns sehr, Teil des wachsenden Engagements von CW im Bereich der Sportübertragungen zu werden“, sagte Lev Ekster, Präsident von Lucky Strike Entertainment. “Das Engagement von CW für konsistente, hochkarätige Übertragungen bietet eine bahnbrechende Plattform, um unsere Fangemeinde zu vergrößern, das immense Talent und die großen Persönlichkeiten unserer Athleten zu feiern und einer der beliebtesten Sportarten Amerikas neue Energie zu verleihen.“