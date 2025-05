3sat schaut in Chemnitz vorbei

TV-News

Außerdem setzt der Sender auf das Sommernachtskonzert in Schönbrunn.

Am Samstag, den 14. Juni 2025 hat der Kultursender 3sat gleich zwei Highlights im Programm. Zwischen 19.20 und 20.15 Uhr wird die Dokumentationausgestrahlt. Die einst reichste Stadt Deutschlands ist eine der drei Kulturhauptstädte 2025. Wie 46 Orte von Chemnitz bis ins Erzgebirge Kultur neu denken, zeigt die Dokumentation - zum Beispiel mit dem Skulpturenpfad „PURPLE PATH“, den „Very Tiny Houses“ und einer mutigen Erinnerungskultur. Zwischen Expressionismus und NS-Aufarbeitung, Garagenkunst und europäischer Realismus-Ausstellung offenbart sich eine Stadt der Moderne, die es neu zu entdecken gilt.Ab 20.15 Uhr folgt das, bei dem die Wiener Philharmoniker zum Open-Air-Konzert laden. Unter der Leitung von Tugan Sokhiev stehen heuer bekannte Opern- und Operettenmelodien auf dem Programm, präsentiert vom Tenor Piotr Beczała.Am folgenden Vormittag findet um 11.20 Uhr das Eröffnungskonzertstatt. Das barocke Stift Melk, malerisch gelegen in der österreichischen Kulturlandschaft Wachau in Niederösterreich, ist alljährlich Schauplatz der „Internationalen Barocktage Stift Melk“. Hier wird der Dirigent Pablo Heras-Casado zwei Vertonungen des „Magnificat“ präsentieren. Dieser Lobgesang der Maria gehört zu den zentralen Texten des Lukasevangeliums. Dabei scheinen sich die beiden Vertonungen von Johann Sebastian Bach und seinem Sohn Carl Philipp Emanuel Bach in ihrer Klangpracht gegenseitig übertreffen zu wollen. Das Eröffnungskonzert gibt dem Publikum die Gelegenheit, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Interpretationen zu erleben.