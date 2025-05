0,72 Millionen: Neuer Tiefpunkt für Stefan Raab

Quotennews

Stefano Zarrella brach mit seiner Sendung ein – jedoch war «Du gewinnst hier nicht die Million» eine völlige Enttäuschung.

Stefan Raab lud am Mittwochabend zu einem Tanz-in-den-Mai-Special ein, nur noch 0,72 Millionen Zuschauer ab drei Jahren folgten dem früheren König Lustig – ein neuer Tiefpunkt. Die Showbegrüßte unter anderem die «Let’s Dance»-Tänzerinnen Malika Dzumaev und Renata Lusin. Das brachte 0,23 Millionen junge Zuschauer und führte zu schrecklichen 7,2 Prozent.verbuchte im Anschluss noch 0,57 Millionen, die Sendung sammelte 3,5 Prozent der Zuschauer ein. Mit 0,14 Millionen Umworbenen wurden 4,6 Prozent Marktanteil erreicht.Beibegleitete VOX-Doktorin Caro unter anderem eine alkoholkranke Mutter in der Suchtklinik. Außerdem sahen 0,66 Millionen Menschen, welches Toastbrot das Beste ist. Die Sendung erreichte einen Marktanteil von 5,3 Prozent. Das 85-minütige Magazin sicherte sich 0,15 Millionen aus der Zielgruppe und holte 5,7 Prozent Marktanteil. Für dasblieben 0,52 Millionen Zuschauer dran, die Reichweite bei den jungen Leuten verbesserte sich auf 0,16 Millionen. Der Marktanteil wurde auf 8,3 Prozent beziffert.Zwischen 20.15 und 22.30 Uhr setzte Sat.1 auf, der von 0,65 Millionen Menschen gesehen wurde. Dieses Mal hieß das Thema „Lecker wie im Restaurant“ und brachte einen Marktanteil von 3,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,22 Millionen dabei, das brachte 7,0 Prozent Marktanteil.sorgte noch für 0,48 Millionen Zuschauer, die Show fuhr 5,4 Prozent in der Zielgruppe ein.