«Mating Season» kommt 2026

US-Fernsehen

Die Serie wird als inoffizieller Nachfolger von «Big Mouth» geführt.

Nach dem Ende von «Big Mouth» kommt. Die Serie wird 2026 auf Netflix Premiere feiern und startet in der Tierwelt mit einer Besetzung aus Bären, Waschbären, Rehen, Füchsen und einer Vielzahl anderer geiler, liebenswerter Waldtiere, die sich mit Liebe, sexuellen Beziehungen und dem universellen Bedürfnis, jemanden abzuschleppen und einen Partner zu finden, auseinandersetzen. «Mating Season» wurde von Mark Levin, Jennifer Flackett, Andrew Goldberg und Nick Kroll kreiert und produziert, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio und Ben Kalina fungieren als ausführende Produzenten für Titmouse.„«Big Mouth» hat mit Herz, Humor und totalem Chaos neue Wege in der Welt der Erwachsenenanimation beschritten – sie haben die Unbeholfenheit der Pubertät in etwas Universelles und zutiefst Menschliches verwandelt“, so John Derderian, Vice President, Animation Series, Netflix. “Die Zusammenarbeit mit Nick Kroll und den brillanten Köpfen von Brutus Pink über acht Staffeln hinweg war legendär. Mit «Mating Season» bringen sie nun dieselbe mutige und urkomische Kreativität in das Tierreich. Wir sind überglücklich, dieses nächste Kapitel gemeinsam zu schreiben.“Das Team von Brutus Pink sagte: „Nach acht unglaublichen Staffeln, in denen wir Geschichten über das Erwachsenwerden erzählt haben, freuen wir uns darauf, Geschichten über echte Erwachsene zu erzählen. Die zufällig Tiere sind. Und außerdem Zeichentrickfiguren.“Das Team von Brutus Pink fügte hinzu: „Es gibt keine bessere Möglichkeit, ein globales Phänomen wie «Big Mouth» zu feiern, als mit einem gelben Van von Dallas nach Tampa, Chicago und in alle Richtung Westen zu fahren. Aber ganz ehrlich, es ist aufregend, dem Publikum im ganzen Land die Möglichkeit zu geben, einen ersten Blick auf die letzte Staffel von «Big Mouth» zu werfen, bevor sie auf den Rest der Welt losgelassen wird.“