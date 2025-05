NatGeo Wild zeigt «Wilder Mittelmeerraum»

TV-News

Die zwei Episoden werden über zwei verschiedene Woche ausgestrahlt.

Der deutsche National Geographic WILD-Kanal hat sich die Rechte an «Wild Meiterranean» gesichert und zeigt die Dokumentation am Freitag, 6. Juni, und am Freitag, 13. Juni 2025, jeweils um 20.15 Uhr. In abgelegenen Tälern und zerklüfteten Hochgebirgen kämpfen Jäger und Beute ums Überleben. Wölfe durchstreifen schneebedeckte Gipfel auf der Suche nach Nahrung, die seltenen iberischen Luchse schleichen durch die karge Buschlandschaft Spaniens.Aber das Leben spielt sich nicht nur an Land ab. Das Mittelmeer selbst ist ein pulsierendes Ökosystem, das seit Jahrtausenden außergewöhnliche Überlebenskünstler beherbergt. Dessen Küsten und Inseln sind bevölkert von Tieren, die sich perfekt an das Zusammenspiel von Wind, Wellen und wechselnden Jahreszeiten angepasst haben. In den schillernden Gewässern lauern Räuber auf ihre Beute, während an den Stränden und Klippen das nächste Kapitel des Lebens beginnt.«Wildes Mittelmeer» zeigt die ungezähmte Natur einer Region, die weit mehr zu bieten hat als traumhafte Strände. In eindrucksvollen Bildern wird deutlich, wie eng Leben und Überleben hier miteinander verbunden sind - und wie jede Art ihren Platz behaupten muss.