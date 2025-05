Brett Favre-Film kommt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat einen Trailer veröffentlicht.

Am 20. Mai 2025 veröffentlicht Netflix die 62-minütige Dokumentation über Brett Favre.wurde von Rebecca Gitlitz gedreht. EverWonder Studio, Front Office Sports und Time Studios stecken hinter der Produktion. Diese aufschlussreiche Dokumentation befasst sich mit der umstrittenen Karriere von Brett Favre, der dunklen Seite des Sportruhm und den Skandalen, die sein Vermächtnis überschattet haben.Super-Bowl-Champion. Dreimaliger NFL-MVP. Hall of Famer. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Diese schonungslose Dokumentation enthüllt das Vermächtnis und das unkontrollierte Verhalten des Quarterbacks Brett Favre, darunter einen Skandal um explizite Textnachrichten und seine Verwicklung in einen massiven Sozialbetrug, der die Nation schockierte.Regisseurin Rebecca Gitlitz sagt: „Ich habe mich schon immer zu Geschichten hingezogen gefühlt, die voller Nuancen und Komplexität sind, und wenn es um die größten Stars des Sports geht, was verbirgt sich hinter dem Ruhm? Die «UNTOLD»-Serie hat immer wieder gezeigt, dass sie bereit ist, ungefilterte Geschichten zu erzählen, egal wie tief sie gehen. Daher fühlte es sich wie eine Fügung des Schicksals an, diesen Film über Brett Favre für diese Serie zu drehen. Diese Geschichte über einen der größten Quarterbacks der Geschichte geht über Touchdowns und epische Siege hinaus und deckt auf, wie mit zunehmendem Ruhm manchmal die Verantwortung schwindet. Der Film wurde mit der Absicht gedreht, Verhaltensmuster aufzuzeigen, erzählt von Menschen, die mit den Folgen von Favres Handlungen leben mussten, um das Publikum dazu anzuregen, darüber nachzudenken, ob Erfolg ein Schutzschild für schädliches Verhalten sein sollte. Letztendlich fordert der Film uns alle auf, darüber nachzudenken, wann wir unsere Helden zu weit gehen lassen und wer dann die Schuld trägt. Und wenn sich der Staub gelegt hat, können wir dann ehrlich über die Menschlichkeit aller Beteiligten sprechen?“