90 Minuten «Die beste Klasse Deutschlands» im Ersten

TV-News

Das Erste wird die Sendung live aus dem KinderMedienZentrum in Erfurt übertragen. Der Startschuss erfolgt um 08.20 Uhr.

Im April 2025 starteten die Dreharbeiten zu. Seit 22. April 2025 sind die wöchentlichen Shows im Tagesprogramm des KiKA zu sehen. Die Wochenshows finden ab 16. Mai im KinderMedienZentrum in Erfurt statt. Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell moderieren im wöchentlichen Wechsel.Nach den Schulbattles und den Wochenshows mit vielen aufregenden Herausforderungen, haben es nur noch die vier besten Klassen des Landes ins große Finale geschafft. Jetzt wartet der Höhepunkt der Show: Wer wird sich den Titelsichern und neben der Siegestrophäe über eine Klassenfahrt in eine große europäische Hauptstadt freuen? Das Finale wird am Samstag, den 7. Juni 2025, live ab 08.20 Uhr gesendet und dauert 90 Minuten. Mit Kreativität, Teamgeist und jeder Menge Action kämpfen die Schülerinnen und Schüler um den Sieg. Durch das spannende Finale führt das Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell. Außerdem wird es einige Überraschungsgäste geben, die die Finalklassen vor knifflige Quiz-Rätsel stellen.Die Tagesausgaben-Moderatorin Dilara Cook sagt: „Das Besondere am Format ist für mich, dass die Klasse die Möglichkeit hat, ihren Teamgeist und ihr Wissen unter Beweis zu stellen. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei, dass sie nur gemeinsam den Titel gewinnen können, wodurch ihr Zusammenhalt auf jeden Fall gestärkt wird. Besonders bei den Schulbattles entsteht für mich eine besondere Atmosphäre im Klassenzimmer: Alle unterstützen sich gegenseitig, testen ihr Wissen und entdecken ihre eigenen Stärken und Schwächen. So wird nicht nur der Ehrgeiz der Schülerinnen und Schüler geweckt, sondern auch der Teamgeist gefördert, was die Show auch so einzigartig macht.“