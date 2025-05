«North of North» spendiert man neue Folgen

International

Die erste kanadische Netflix-Serie bekommt neue Abenteuer.

Netflix hat bekannt gegeben, dass die von Kritikern gefeierte, herzerwärmende arktische Komödiefür eine zweite Staffel verlängert wurde. Dies war die erste Serie, die Netflix in Kanada in Auftrag gegeben hat, und ist eine Koproduktion mit der Canadian Broadcasting Corporation (CBC) in Zusammenarbeit mit APTN.Anna Lambe gegenüber TUDUM.com: „Als ich den Anruf von Alethea, Stacey und Miranda erhielt, dass North of North für eine zweite Staffel verlängert wird, ist mein Herz vor Freude explodiert! Ich bin so aufgeregt und überwältigt von Freude, dass ich es kaum erwarten kann, nach Ice Cove zurückzukehren!“Beschreibung: Eine junge Inuk-Frau möchte sich nach einer spontanen – und sehr öffentlichen – Trennung von ihrem Ehemann eine neue Zukunft aufbauen. Aber das ist nicht einfach in einer kleinen Stadt in der Arktis, wo jeder alles über jeden weiß.Anna Lambe (Siaja), Maika Harper (Neevee), Braeden Clarke (Kuuk), Jay Ryan (Alistair), Mary Lynn Rajskub (Helen), Kelly William (Ting), Zorga Qaunaq (Millie), Bailey Poching (Colin), Nutaaq Doreen Simmonds (Elisapee), Keira Belle Cooper (Bun) und Tanya Tagaq (Nuliajuk) sind Teil der Serie.