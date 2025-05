Martin Short moderiert «Match Game»

US-Fernsehen

Zuletzt moderierte Alec Baldwin die Gameshow beim Fernsehsender ABC.

ABC bringtzurück, das erstmals 1962 von Gene Rayburn moderiert wurde. Von 2016 bis 2021 lief eine Neuauflage bei ABC. In Deutschland moderierte Klaus Wilbolz «Schnickschnack» von 195 bis 1977 im Ersten, Mike Krüger «Punkt, Punkt, Punkt» 1991 im Ersten und von 1992 bis 1994 in Sat.1 Die neue ABC-Show wird von Martin Short moderiert. Die Wege sind kurz: Short ist bei 20th Television unter Vertrag, denn dort läuft die Serie «Only Murders in the Building». ABC gehört wie Hulu zum Disney-Konzern. Die neue Show wird von FremantleMedia North America produziert und dreht sich um vier Kandidaten, die um 25.000 Dollar kämpfen, indem sie versuchen, die Antworten von sechs Prominenten in einem Lückentext-Spiel zu erraten.Short und Alycia Rossiter sind die ausführenden Produzenten der neuen Ausgabe. Nach dem Unfall von Alec Baldwin bei den Dreharbeiten zu «Rust» wurde die Show nicht fortgesetzt. Allerdings wurde die Serie vor der Corona-Pandemie aufgezeichnet und nur bis 2021 abgespeichert.