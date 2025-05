Sam Elliot steigt bei «Landman» ein

US-Fernsehen

Der bekannte Schauspieler steht derzeit in Texas vor der Kamera.

Die Verantwortlichen von Paramount+ haben Sal Elliot für die neuen Folgen vonverpflichtet. Der Schauspieler steht derzeit für die Serie Taylor Sheridan in Texas vor der Kamera. Die genauen Details zu Elliotts Rolle werden noch unter Verschluss gehalten. Der Schauspieler spielte bereits die Hauptrolle im «Yellowstone»-Prequel «1883».Zu sehen sein wird er an der Seite von Serienhauptdarsteller Billy Bob Thornton sowie den wiederkehrenden Schauspielern Demi Moore, Ali Larter, Andy Garcia, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan und Colm Feore.Als ausführende Produzenten fungieren Sheridan und Wallace zusammen mit Thornton, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Geyer Kosinski, Michael Friedman und Stephen Kay. Ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren Dan Friedkin und Jason Hoch von Imperative Entertainment sowie J.K. Nickell und Megan Creydt von Texas Monthly. Tommy Turtle fungiert als Co-Executive Producer. Die Serie wird produziert von MTV Entertainment Studios, 101 Studios und Sheridan's Bosque Ranch Productions.