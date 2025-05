Quotencheck

Die kluge Verlängerung der Reality-Show hat in diesem Jahr überhaupt nicht gefruchtet. Das Publikum blieb kaum dran.

Bereits im Jahr 2003 moderierte Jochen Bendel mit «Nachtfalke» den Nachklapp zu «Big Brother», doch an die Erfolge von «Ich bin ein Star – Die Stunde danach» mit Olivia Jones und Angela Finger-Erben reichte Bendel bei Tele 5 sixx und Sat.1 nie heran. Im Winter blieben bis zu zwei Millionen Menschen nach dem Dschungel dran, im Anschluss von «Promis unter Palmen» war «Die Late Night Show» nur eine Enttäuschung.Während die Reality-Show am 17. Februar mit 1,09 Millionen Zuschauern startete, kamen im Anschluss nur noch 0,49 Millionen Menschen mit. Nur drei Prozent der Zuschauer wollten die Show sehen, in der unter anderem Evelyn Budecki zu Gast war. Nur 0,18 Millionen Menschen sorgten für maue 5,2 Prozent. In der zweiten Folge war der ehemalige Partner von Iris, Peter Klein, zu Gast. 0,59 Millionen wollten das erneute Ludwigshafener Drama sehen, der Marktanteil verbessertes ich sogar auf 3,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,19 Millionen angesprochen, sodass sechseinhalb Prozent generiert wurden.Ausgabe drei hatte 0,50 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent. Das Ergebnis bei den jungen Leuten flachte auf 0,16 Millionen ab, immerhin wurden noch sechs Prozent erzielt. Am 10. März verbuchte Jochen Bendel mit seinem Team 0,46 Millionen und 3,4 Prozent, mit 0,15 Millionen aus der Zielgruppe ging es auf 5,7 Prozent. Schließlich erreichte die Episode vom 17. März gar nicht mehr gute Werte. Es schalteten nur noch 0,42 Millionen Menschen ein, der Marktanteil verschlechterte sich auf 3,1 Prozent. 0,12 Millionen junge Menschen waren anwesend, was zu 4,1 Prozent führte. Spannend ist daran, dass «Promis unter Palmen» zu dieser Zeit noch relativ konstant lief. Man könnte meinen, die Zuschauer waren mit dem Produkt nicht zufrieden.Nach dem Tief erreichte die drittletzte Sendung am 24. März 2025 wieder 0,51 Millionen Zuschauer. In dieser Folge war der frühere Lotto-Millionär Chico zu Gast, das gefiel wohl 3,6 Prozent der Zuschauer. In der Zielgruppe stieg das Ergebnis auf 0,17 Millionen und 5,6 Prozent. Claudia Obert schaute am 31. März 2025 vorbei und sorgte für 0,46 Millionen Zuseher respektive 3,1 Prozent. Beim jungen Publikum entschieden sich nur 0,12 Millionen für das Programm, der Marktanteil wurde auf 4,2 Prozent beziffert.Das Wiedersehen der Finalisten am 7. April zog 0,42 Millionen Zuschauer an, das sind nur 3,2 Prozent. Es wurden 0,14 Millionen Zuschauer ermittelt, mit 5,1 Prozent kann man nicht zufrieden sein. «Promis unter Palmen – Die Late Night Show» zog die Menschen nicht zu Sat.1 . Vielleicht hätte das Format auch vorab bei Joyn zur Verfügung stehen müssen, damit die Vorab-Streamer auch das Produkt konsumieren könnten. Im Mittel waren 0,48 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 3,3 Prozent. 0,15 Millionen junge Menschen sahen zu, das bedeutete 5,3 Prozent.