«Murder Has Two Faces» startet

US-Fernsehen

Bereits am 6. Mai kommt die ABC News Studios-Produktion zu Hulu.

ABC News Studios gab bekannt, dassam Dienstag, dem 6. Mai, exklusiv auf Hulu zu sehen sein wird. Die renommierte, zweifache Emmy-Preisträgerin Lisa Cortés (Produzentin und Regisseurin) und die wegweisende Produzentin und Co-Moderatorin von «Good Morning America» Robin Roberts präsentieren eine neue Doku-Serie über wahre Kriminalfälle, die ein Schlaglicht auf soziale Gerechtigkeit in erschütternden, wenig bekannten Fällen wirft, die in den Medien von berüchtigten Morden überschattet wurden. Die Serie liefert nicht nur neue Details zu diesen übersehenen Verbrechen, sondern wirft auch die Frage auf: Warum erhielten sie nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie ihre berüchtigten, unheimlich ähnlichen Pendants?Jede Folge enthüllt ein Verbrechen, das unheimliche Ähnlichkeiten mit hochkarätigen Fällen aufweist, darunter Laci Peterson, Chandra Levy und der Craigslist-Killer. Zu den behandelten Fällen gehören Evelyn Hernandez, eine schwangere Mutter, die mit ihrem 5-jährigen Sohn verschwand, bevor ihre Überreste, wie die von Laci Peterson, in der Bucht von San Francisco gefunden wurden; Joyce Chiang, eine vielversprechende junge Anwältin, die verschwand und wie Chandra Levy in Washington, DC, tot aufgefunden wurde; und der Tagged Killer, ein amerikanischer Serienmörder, der wie der Craigslist-Killer soziale Netzwerke nutzte, um Frauen an abgelegene Orte zu locken, wo einige von ihnen einen tragischen Tod fanden. Die Serie enthält exklusive Interviews mit Freunden und Familienangehörigen der Opfer, die um Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit für ihre Angehörigen kämpften, und untersucht mögliche Verbindungen zu den viel beachteten Fällen.„Mit «Murder Has Two Faces» wollte ich die Erzählung darüber hinterfragen, wessen Geschichten erzählt werden – und warum“, sagte die ausführende Produzentin und Regisseurin Lisa Cortés. „Diese Fälle sind ebenso erschütternd wie tragisch und verdienen ebenso nationale Aufmerksamkeit wie die Fälle, die wir alle kennen. ABC News Studios und Robin Roberts waren die perfekten Partner, um diese unbekannten Personen ins Rampenlicht zu rücken. Indem wir diese übersehenen Leben beleuchten, erzählen wir nicht nur wahre Kriminalgeschichten, sondern setzen uns auch mit den Vorurteilen auseinander, die darüber entscheiden, welche Opfer gesehen, gehört und Gerechtigkeit erfahren.“«Murder Has Two Faces» wird von Cortés Filmworks und Blue Ant Studios für ABC News Studios produziert. Lisa Cortés fungiert als Regisseurin und ausführende Produzentin. Jon Sechrist, Tara Malone, Laura Michalchyshyn, Matthew Hornburg und Mark J.W. Bishop sind als ausführende Produzenten tätig. Für ABC News Studios ist Claire Weinraub ausführende Produzentin, Katie Conway ist Senior Producerin und David Sloan fungiert als Senior Executive Producer.