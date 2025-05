Bravo holt sich die «Las Culturistas Culture Awards»

US-Fernsehen

Die Moderatoren Matt Rogers und Bowen Yang bekommen damit die erste Fernsehausstrahlung.



Die Comedians Matt Rogers und Bowen Yang, Co-Moderatoren des beliebten Podcasts „Las Culturistas“, werden die vierte Ausgabe dermoderieren, die am Dienstag, dem 5. August, von 21 bis 23 Uhr auf Bravo und am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt wird.«Die Las Culturistas Culture Awards» feiern die ikonischsten und bedeutendsten Momente des Jahres in der Kultur. Mit mehr als 100 einzigartigen Preiskategorien, Live-Musikdarbietungen und überraschenden prominenten Gästen bringt diese Show die wichtigsten Momente der Kultur zum Leben.Die Show wird zum ersten Mal im Fernsehen übertragen und am 17. Juli in Los Angeles aufgezeichnet.„Das Wort ‚Kultur‘ wird definiert als ‚die Künste und andere Ausdrucksformen der menschlichen geistigen Leistung, die als Ganzes betrachtet werden‘“, so Matt Rogers und Bowen Yang. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Ausstrahlung der LCCA auf Bravo und Peacock im August dieses Jahres zusammen mit unseren Partnern von Lionsgate den Begriff „intellektuell“ komplett streichen können. Denn obwohl die Welt derzeit vielleicht vor allem Liebe braucht, muss sie auch sehen, wie eine Oscar-Preisträgerin und eine „Real Housewife“ gemeinsam Oprah einen sehr bedeutenden Preis überreichen – wenn wir sie denn buchen können. Oprah, bist du dabei?“„Wir freuen uns sehr, die lebhaften und skurrilen «Las Culturistas Culture Awards» unserem Bravo- und Peacock-Publikum präsentieren zu können“, sagte Jen Neal, Executive Vice President, Live Events and Specials, NBCUniversal Entertainment. “Die unbestreitbare Chemie zwischen Matt und Bowen, ihr verspielter Humor und ihre Liebe zu den großen und kleinen Momenten der Popkultur haben diese temperamentvolle Preisverleihung geprägt und neu definiert, was es bedeutet, Kultur zu feiern.“Die «Las Culturistas Culture Awards» werden von Lionsgate Alternative Television produziert und international vertrieben. Rogers und Yang fungieren als ausführende Produzenten, zusammen mit Lauren LeMieux, Jonah McMichael, Olivia Gerke von 3 Arts und Showrunnerin Jane Mun.