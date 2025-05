«Resident Alien» trumpft mit Stephen Root auf

US-Fernsehen

In der Comedy-Serie wird Root als Harrys Vater zu sehen sein.

Die Syfy-Comedyhat Stephen Root als Harrys Vater gecastet. Root wird den Vater von Harry (Alan Tudyk) spielen. Laut der offiziellen Charakterbeschreibung wird Roots Figur seinem Sohn in menschlicher Gestalt erscheinen und „Harry dazu bringen, zu seinen bösen außerirdischen Wurzeln zurückzukehren“.Staffel 4 beginnt damit, dass Harry (Tudyk) und sein Baby Bridget im Gefängnis der Grey Moonbase festsitzen, während ein Gestaltwandler namens Mantid (ebenfalls Tudyk) seinen Körper auf der Erde übernommen hat und sich als der echte Harry Vanderspeigle ausgibt. Harry gelingt es, den Greys zu entkommen und auf die Erde zurückzukehren, um sich dem Mantid-Alien zu stellen, doch bald muss er feststellen, dass er möglicherweise nicht über das verfügt, was er braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Asta (Tomko) und D'arcy (Wetterlund) kämpfen darum, ein Geheimnis vor Ben (Fiehler) und Kate (Garretson) zu bewahren, die beide verzweifelt nach Antworten auf die Frage suchen, was mit ihnen geschehen ist. Sheriff Mike (Reynolds) und Deputy Liv (Bowen) versuchen, einige mysteriöse Todesfälle in Patience aufzuklären, von denen Sheriff Mike langsam glaubt, dass sie nicht von Menschen verursacht wurden.«Resident Alien» beruht auf den gleichnamigen Comics von Peter Hogan und Steve Parkhouse, die bei Dark Horse erschienen sind. Die Serie wurde von Chris Sheridan für das Fernsehen entwickelt, der auch als ausführender Produzent fungiert. Weitere ausführende Produzenten sind Mike Richardson und Keith Goldberg von Dark Horse Entertainment, Justin Falvey und Darryl Frank von Amblin TV sowie Robert Duncan McNeill und Nastaran Dibai. Die Serie wird von UCP in Zusammenarbeit mit Amblin TV und Dark Horse Entertainment produziert.