Jordan Klepper bekommt ein «Daily Show»-Special

US-Fernsehen

In «MAGA: The Next Generation» wird der Komiker über die Trump-Wähler sprechen.

Nicht nur die «heute show» bietet zahlreiche Specials, auch diekündigt ein neues Special an. Am 19. Mai 2025 wird im Anschluss an die reguläre Ausgabe um 23.30 Uhr auf Comedy Central das Specialmit Jordan Klepper ausgestrahlt.„Im Jahr 2024 schnitt Donald Trump bei den Wählern unter 30 besser ab als jeder andere republikanische Kandidat seit 2008. Liegt das an der wirtschaftlichen Unsicherheit oder an einem 78-Jährigen, der mit der Faust zu YMCA-Musik tanzt? Ist der MAGA-Trend dauerhaft oder rebellieren die jungen Wähler nur gegen eine Verfassung, die Amerika seit 250 Jahren regiert?«MAGA: The Next Generation» ist bereits Kleppers sechstes Special für «The Daily Show». Er präsentierte zuvor Emmy-nominierte Sendungen, die sich mit der Russland-Affinität der Republikaner und der rechtsextremen Regierung Ungarns beschäftigten, sowie ein Special, in dem er über seine bizarren Erfahrungen im Wahlkampf 2020 reflektierte. Kleppers Specials befassten sich auch mit den Zwischenwahlen in den USA und tauchten tief in die Psyche der fanatischsten Trump-Anhänger ein.