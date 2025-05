«Ein starkes Team»: ZDF wiederholt Quotenknüller

TV-News

Anfang Juni wird die Schauspielerin Angelina Jolie 50 Jahre alt, weshalb das ZDF «Salt» zeigt.

Der Fernsehsender ZDF hat für Samstag, den 7. Juli 2025, die Wiederholung vonaus dem Jahr 2021 angekündigt. Die Episode erreichte vor knapp dreieinhalb Jahren 7,32 Millionen Fernsehzuschauer, darunter waren 0,58 Millionen aus der Altersstufe zwischen 14 und 49 Jahre. Jetzt kommt der Krimi „Sterben auf Probe" mit Stefanie Stappenbeck und Florian Martens zurück.Ehe Familienoberhaupt Bernhard Paulsen mit seiner Frau und seinen Kindern die Nachlassregelung besprechen kann, stirbt er - und das Testament ist verschwunden. "Das Team" nimmt die Ermittlungen auf. Linett und Otto sind sich einig: Ein Familienmitglied muss der Mörder des wohlhabenden Bernhard Paulsen sein. Motiv: Habgier. Linett, Sebastian und Otto ermitteln in einem engen Familienkreis und stoßen auf einen heimlichen Beobachter von außen.Für die Nacht hat das ZDF mit Angelina Jolie angekündigt. Die Schauspielerin feiert am 4. Juni ihren 50. Geburtstag. Als toughe Agentin Evelyn Salt muss sich Angelina Jolie nicht hinter Bond verstecken. In einer Welt, in der Wahrheit und Lüge eng beieinanderliegen, treibt Salt ihr raffiniertes, atemloses und gefährliches Spiel zwischen den Geheimdiensten der Supermächte. Der Startschuss erfolgt um 00.05 Uhr.