Am 30. Mai startet «Lost in Starlight»

Der erste koreanische Animationsfilm von Netflix , wird von Han Ji-won, einem Pionier des koreanischen Animationsfilms, ins Leben gerufen und von den Schauspielern Kim Tae-ri und Hong Kyung gesprochen. «Lost in Starlight» spielt im Jahr 2050 und erzählt die Geschichte eines Astronauten, der vom Mars träumt, und einer Musikerin mit zerbrochenen Träumen, die sich zwischen den Sternen finden, geleitet von ihren Hoffnungen und ihrer Liebe zueinander.Der Teaser-Trailer beginnt mit der schicksalhaften ersten Begegnung von Nan-young und Jay, begleitet von der eindrucksvollen Filmmusik. Als Nan-young eine Reparaturwerkstatt für Audiogeräte besucht, um einen alten Plattenspieler zu reparieren, den ihre Mutter zurückgelassen hat, trifft sie auf Jay, und langsam entsteht eine Romanze. Regisseur Bong Joon-ho beschreibt den Film als „ein visuelles Meisterwerk, das Sie durch das Universum führt“ und weckt damit die Vorfreude auf die komplexe und fantastische visuelle Erzählkunst von Regisseur Han Ji-won.Szenen, in denen Nan-young und Jay in verschiedenen Teilen des Seouls von 2050 – Sewoon Plaza, die Unterwasserbrücke und mehr – bezaubernde Verabredungen genießen, werden durch die meisterhaften Zeichnungen von Regisseur Han Ji-won wunderschön auf die Leinwand gebracht und fangen die aufregenden Emotionen einer neuen Liebe ein. Doch als Nan-young zum Mars aufbricht, muss sie Jay unweigerlich zurücklassen. Wie werden die beiden ihre Reise zu ihren Träumen und ihrer Liebe meistern? Die Schauspieler Kim Tae-ri und Hong Kyung, bekannt für ihre herausragenden Leistungen in verschiedenen Produktionen, verleihen Nan-young und Jay ihre Stimmen und hauchen dieser berührenden Liebesgeschichte mit Herz und Seele Leben ein.