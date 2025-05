«Das Traumschiff» schippert an Pfingsten

TV-News

Das Team von Florian Silbereisen als Max Parger ist schon wieder unterwegs.

Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes und Harald Schmidt fahren an Pfingsten mit dem Schiff nach Schweden. Aber, das am 8. Juni 2025, um 20.15 Uhr schippert, ist eine Wiederholung vom 26. Dezember 2021. Damals schalteten 5,76 Millionen Menschen ein, die Regiearbeit von Berno Kürten führte zu 18,9 Prozent.Ein Gelöbnis geben sich Andrea und Oliver Schmiede, als sie an Bord gehen: Er schaut auf der ersten Fahrt ohne seine beiden Töchter nicht auf sein Diensthandy und Löwenmama Andrea ruft die Kinder nicht an. Denn Andrea ist die Schwester von Stabsbootsmann Martin Grimm. Die beiden freuen sich sehr über das Wiedersehen, und Martin legt gleich am ersten Abend den Finger in die Wunde: Ja, Andrea und Oliver lieben sich noch, und eigentlich ist alles wieder in Ordnung, nachdem Oliver sie vor nicht allzu langer Zeit betrogen hat. Dennoch wünscht sich Andrea von ihrem Mann wieder mehr Anerkennung und freut sich umso mehr auf die gemeinsamen Tage in Stockholm.Unglücklicherweise wird Oliver, kaum in Stockholm angekommen, von seinem Büro zurück nach Bordeaux beordert. Um Andreas Enttäuschung zu lindern, organisiert er ihr kurzfristig einen exklusiven Reiseführer - nicht ahnend, dass sich zwischen Andrea und Björn eine bittersüße Romanze anbahnt.