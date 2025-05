Blockbuster-Battle

Ein Biopic über Elvis, ein Thriller mit einem Hai und ein Liebesdrama mit einem, das in einer echten Ehe endet, die bereits wieder geschieden ist. Dieses Blockbuster-Battle bietet für alle beste Unterhaltung.

(ProSieben, 20:15 Uhr)Kurz vor seinem Tod erinnert sich Colonel Tom Parker an seine erste Begegnung mit Elvis Presley. Parker erkennt sofort das Potenzial des jungen Sängers und verhilft ihm zu einem kometenhaften Aufstieg. Trotz großer Kritik möchte Presley in seiner Musik politischer werden, doch Parker erlaubt es ihm nicht. Mit dem wachsenden Erfolg von Elvis Presley nimmt auch die Kontrolle des Managers zu.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Veronica "Ronnie" Miller hat ihrem Vater Steve nie vergeben, dass er seine Familie verlassen hat. Als sie dann noch mit ihrem Bruder den Sommer bei Steve verbringen soll, ist der einzige Lichtblick für Ronnie Mädchenschwarm Will, in den sich das rebellische Mädchen sofort verliebt. Ihre starken Gefühle ermöglichen es Ronnie, auch mit ihrem Vater Frieden zu schließen. Doch dann kommt Steves Geheimnis ans Licht. Zum Kinostart vor fast genau 15 Jahren urteilte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik: „«Mit dir an meiner Seite» ist angesichts solider (Miley Cyrus) bis ausgezeichneter (Greg Kinnear) Schauspielleistungen im Großen und Ganzen also zwar kein Totalausfall. Aufgrund der vielerorts meist schlecht zusammengeklauten Storyversatzstücke und unglaubwürdiger Figurenentwicklung bleibt das Unterfangen am Ende jedoch trotzdem eher belanglos und dürfte recht schnell wieder in Vergessenheit geraten.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 3IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Studentin Nancy entdeckt eine Meeresbucht in Mexiko, in die schon ihre Mutter zum Surfen kam. Als sie eine letzte Welle reiten möchte, wird sie von einem Hai attackiert, der ihr in den Oberschenkel beißt. Nancy kann sich auf einen im Wasser treibenden Wal-Kadaver vor dem Hai retten, aber auch hier ist die Surferin nicht sicher. Es gelingt ihr zu einem Felsen zu schwimmen, wo sie ihre Wunden näht und auf baldige Hilfe hofft. Mit dem rettenden Ufer in Sichtweite, kann sie es nicht wagen, an Land zu schwimmen. Und dann kommt die Flut - und mit ihr der Hai. Über den neun Jahre alten Film schrieb die Quotenmeter-Kinokritik: „Jaume Collet-Serra gelingt mit «The Shallows – Gefahr aus der Tiefe» ein über weite Strecken hochspannender und in seiner minimalistischen Inszenierung gefallender Hai-Thriller, der auf Effekthascherei verzichtet und das Szenario für sich sprechen lässt. Erst im Schlussakt wagt sich der Film in erzählerische Gefilde vor, die arg an der Glaubwürdigkeit des Gezeigten kratzen. Hier heißt es: Augen zu und durch!“The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 6