Der katholische Pfingstgottesdienst läuft im ZDF

TV-News

Das Erste übernimmt die Ausstrahlung am 8. Juni aus Freising.

An Pfingsten übertragen Das Erste und das ZDF weiterhin Gottesdienste. Das Erste hat am Sonntag, den 8. Juni 2025, um 10.00 Uhr deneingeplant. Der Bayerische Rundfunk kümmert sich um die Organisation und Übertragung, da aus der Christi-Himmelfahrts-Kirche in Freising gesendet wird.Bereits um 9.30 Uhr beginnt im ZDF der katholische Pfingstgottesdienst in der Pfarrkirche St. Luzius in Göfis (Vorarlberg). Glauben – was bedeutet das? In der Göfiser Kirche in Vorarlberg sprechen Bischof Benno Elbs und Festprediger Walter Juen darüber - am Geburtsort des seligen Carl Lampert, der 1944 für seinen Glauben starb. Mit der „Missa Simplex X" des zeitgenössischen lettischen Komponisten Rihards Dubra erklingt ein Werk, das das gesungene Glaubensbekenntnis in den Mittelpunkt stellt. Es musiziert der Kirchenchor St. Luzius unter der Leitung von Andreas Lampert.Mit seinem Engagement für Menschen, die an den Rand gedrängt werden, hält die Pfarre Göfis das Andenken an Carl Lampert lebendig. Im Jahr 2011 wurde Carl Lampert seliggesprochen. Zu seinem 80. Todestag im Jahr 2024 hat die Pfarrgemeinde in ihrer Kirche eine Gedenkstätte eingerichtet - mit seiner Urne und dem Abschiedsbrief an seinen Bruder als bewegende Zeugnisse.