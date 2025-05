«Olympo» kommt zu Netflix

International

Die neue Jugendserie der Zeta Studios startet am 20. Juni.

Netflix hat heute den Starttermin fürbekannt gegeben, die mit Spannung erwartete Jugendserie mit Clara Galle («Raising Voices»), Nira Osahia, Agustín Della Corte («Society of the Snow»), Nuno Gallego («Elite») und María Romanillos («Paradise»), die am 20. Juni auf der Plattform erscheinen wird.«Olympo» wurde von Jan Matheu, Laia Foguet und Ibai Abad entwickelt, von Zeta Studios produziert und von Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad und Ana Vázquez inszeniert. Die Serie taucht ein in die sportlichen, emotionalen und lebensbezogenen Abenteuer einer Gruppe junger Spitzensportler, die auf die Probe gestellt werden, wie weit sie bereit sind zu gehen, um ihre Ziele zu erreichen.Im CAR Pirineos trainieren die besten Athleten des Landes, darunter Amaia (Clara Galle), die Kapitänin der nationalen Kunstschwimmmannschaft, ein selbstanspruchesreiches Mädchen, das sich keine Fehler erlaubt. Als jedoch Núria (María Romanillos), ihre beste Freundin und Teamkollegin, sie zum ersten Mal übertrifft, wird Amaia klar, dass einige Athleten ihre Leistungen auf unerklärliche Weise verbessern ... Nachdem sie jahrelang ihren Körper bis an die Grenzen getrieben und ihr Leben für den Sport geopfert haben, stehen sie nun vor einem Dilemma: Wie weit sind sie bereit zu gehen?