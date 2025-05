Neue Rolle für Jane Seymour

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steckt AMC Studios.

BBC America und Acorn TV haben heute den Startterminbekannt gegeben, eine brandneue, nicht geskriptete Serie mit der renommierten Schauspielerin und Acorn TV-Star Jane Seymour («Live and Let Die»). Die vierteilige Investigativserie, die teils auf wahren Begebenheiten basiert und teils genealogische Elemente enthält, feiert am Montag, dem 2. Juni, um 22:00 Uhr auf BBC America und Acorn TV Premiere. Neue Folgen werden wöchentlich montags ausgestrahlt.Jede Folge dieser spannenden neuen Serie untersucht das dunkelste Geheimnis einer ganz normalen amerikanischen Familie, mit dem Ziel, das Rätsel zu lösen und zu ergründen, wie es diese Familie bis heute prägt. Jede Geschichte ist voller farbenfroher Charaktere, reichhaltiger kultureller Hintergründe und dramatischer Wendungen, die die amerikanische Familie mit ihrem britischen Erbe verbinden. Dabei begegnen wir charismatischen Helden und furchterregenden Schurken, darunter ein 99-jähriger Veteran des Zweiten Weltkriegs, der befürchtet, dass seine Abwesenheit zum Mord an seiner Großmutter geführt hat, die Tochter eines Serienmörders, die verzweifelt versucht, sich eine eigene Identität zu schaffen, und eine Mutter, die ihre drei Kinder verlassen hat, um ein neues, geheimes Leben zu beginnen. Moderator Seymour leitet die Ermittlungen in jeder Folge, die von der Archäologin Natasha Billson («The Great British Dig») geführt werden.«Relative Secrets» ist eine Acorn TV Original-Serie, die von Cream Productions («The Texas Cheerleader Murder Plot») für AMC Studios produziert wird, dem exklusiven internationalen Vertreiber der Serie. Die Serie wird von David Brady, Kate Harrison Karman, John Ealer und Seymour produziert. Ealer und Serienproduzentin Felicity Justrabo fungieren als Autoren und Regisseure der Serie.