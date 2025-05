Christian Sievers ist «Am Puls»

TV-News

Außerdem berichtet Susanne Böhm von einer «Kirche ohne Rassismus».

Das ZDF hat zwei Dokumentationen am Pfingstmontag eingeplant. Um 17.30 Uhr steht die Sendungvon Susanne Böhm im Programmplan. Für den Seelsorger Égide Muziazia haben die diskriminierenden Beleidigungen zum persönlichen Rückzug geführt, aber auch zu einer Solidarisierung im katholischen Bistum Münster. Sarah Vecera arbeitet in einem paritätischen Missionswerk. Sie publiziert, hat einen eigenen Podcast und leitet antirassistische Workshops. Nicolas Moumouni ist Referent für interkulturelle Entwicklung in der evangelischen Nordkirche, und Uchenna Aba aus Goch-Kessel bringt heute seine Tradition aus Afrika in die Arbeit als katholischer Seelsorger mit ein.Ab 19.20 Uhr folgt «Am Puls» mit dem Thema. Der letzte Metzger gibt auf, der Buchladen daneben hat schon lange zugemacht – zurück bleiben Nagelstudios, Schnellimbisse und leere Schaufenster. Abends herrscht Leere, die Rollläden bleiben unten. Statt lebendiger Begegnungsorte dominieren Autos und Beton das Stadtbild. Dabei sollten sie das Herzstück unserer Städte sein.Auf der "Ugliest City Tour", einem Stadtrundgang durch die "hässlichste Stadt", Ludwigshafen, lernt Christian Sievers etwas über fehlgeleiteten Städtebau: Ludwigshafen wurde für den Autoverkehr geplant, nicht für seine Bewohner. Die Bürgermeisterin verzweifelt, weil ihr das Geld für einen Umbau fehlt. Reutlingen glänzt mit seiner historischen Altstadt, doch auch dort überall Leerstand – auch in bester Lage.