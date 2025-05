TLC setzt auf «Virgins»

US-Fernsehen

Die neue Doku-Reihe zeigt Menschen, die noch nie verliebt waren.

TLC kündigt seine neueste Originalseriean, eine wilde, herzliche und wunderbar unbeholfene Reise mit vier Erwachsenen, die noch keine sexuelle Erfahrung haben und sich in ihren 30ern und 40ern auf eine Reise voller Liebe, Intimität und Selbstfindung begeben. Nach Jahren verpasster Gelegenheiten und Dating-Horrorstories haben diese Spätzünder genug davon, auf Nummer sicher zu gehen. Sie verlassen ihre Komfortzone und wagen große Schritte, um endlich den letzten Schritt zu gehen, emotional und körperlich. Von peinlichen ersten Dates über einen Bondage-Kurs bis hin zur Arbeit mit einem Intimitätspartner setzen sie alles auf eine Karte, in der Hoffnung, endlich den großen Wurf zu landen. VIRGINS feiert am Montag, den 9. Juni, um 21 Uhr auf TLC Premiere.In «Virgins» geht es nicht nur um Sex, sondern darum, Verletzlichkeit zu akzeptieren und Ängste zu überwinden, wobei der eigentliche Höhepunkt Selbstvertrauen, Verbundenheit und Selbstliebe sind. Lernen Sie Rhasha, Deanne, Alex und Sonali kennen, die uns zeigen, dass es nie zu spät ist.Deanne aus Los Angeles ist eine schöne, ehrgeizige 35-jährige Jungfrau mit hohen Ansprüchen, die jeden Mann, den sie trifft, schnell wieder abweist. Trotz ihres Charmes und ihres Erfolgs hält sie ihre Wählerischkeit zurück. Mit der Unterstützung ihrer Freunde beginnt sie, sich zu verabreden, findet aber immer einen Grund, sich wieder zurückzuziehen. Wird sie endlich ihre Schutzmauer fallen lassen?Alex ist 34, lebt im Dachgeschoss seiner Eltern und fährt den Minivan seiner Mutter – ein klassischer Fall von Versagen beim Start ins Leben. Jetzt mischen sich seine Schwestern ein, entschlossen, ihn in die Unabhängigkeit und vielleicht sogar in eine Romanze zu drängen. Von Tantra-Speed-Dating bis zum Ausprobieren von Anmachsprüchen in einer Bar – wird Alex endlich den nächsten Schritt in Richtung Erwachsensein und Sex wagen?Nach einer Scheidung und einer tiefgreifenden Veränderung, zu der auch eine Gewichtsreduktionsoperation und der Verlust von 80 Pfund gehörten, betritt Rhasha mit 42 Jahren die Dating-Szene mit neuem Selbstbewusstsein, obwohl sie ihr ganzes Leben lang enthaltsam war, auch während ihrer Ehe. Bereit, ihre Sexualität zu entdecken, beschließt sie, sich kopfüber in Rollenspiele und BDSM zu stürzen. Wird sie endlich ihre Jungfräulichkeit verlieren und ihr befreites Selbst annehmen?Sonali, eine 37-jährige Frau aus Südasien, träumt von einem romantischen ersten Mal mit Jazz, Wein und Rosenblättern, aber die Realität entspricht nicht ganz ihrer Fantasie. Aufgrund ihrer konservativen Erziehung und ihrer Angst vor Intimität hatte sie kaum Dates, geschweige denn Sex. Nun beginnt sie eine persönliche Reise zur sexuellen Erweckung. Kann sie ihre Ängste überwinden und endlich das Vergnügen auf ihre eigene Weise genießen?