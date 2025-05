Miniserie «Lost Boys and Fairies» kommt

TV-News

Der Fernsehsender arte wird die dreiteilige Serie aus Großbritannien ausstrahlen.

Die Miniserieaus der Feder von Daf James wird vom deutsch-französischen Kultursender arte ausgestrahlt. Das Format wird im Juni 2024 auf BBC One ausgestrahlt, Duck Soup Films zeichnet das Format von James Kent auf. In dem Drama sind unter anderem Siôn Daniel Young und Fra Fee zu sehen. In Deutschland läuft die Serie am Donnerstag, den 5. Juni, ab 21.50 Uhr.Bei Gabe handelt es sich um einen gefeierten Performancekünstler im schillernden queeren Club Neverland. Gemeinsam mit seinem Partner Andy will er sich den Traum erfüllen, den vor allem Andy schon lange hegt: ein Kind adoptieren. Doch zuvor müssen die beiden die Sozialarbeiterin Jackie davon überzeugen, dass sie dieser großen Verantwortung gewachsen sind. Gabe hat klare Vorstellungen: Er will ein Mädchen adoptieren, denn Jungen seien nur „Plagegeister“, behauptet er. Doch hinter der Ablehnung steckt mehr. Traumatische Kindheitserlebnisse haben bei Gabe tiefe Wunden hinterlassen. Wunden, die ihn jahrelang in die Abhängigkeit von Drogen, Sex und allem, was den Schmerz innerer Konflikte betäubt, trieben.Die Scham, als homosexueller Junge in einer streng religiösen Familie aufgewachsen zu sein, lastet auf ihm. Auch die komplizierte Beziehung zu seinem Vater ist von Schweigen und unausgesprochenem Schmerz geprägt. All dies versucht Gabe in den Gesprächen vor Jackie zu verbergen. Im Gegensatz zu Andy, der sich ihr sofort öffnet und von Anfang an einen guten Draht zu Jackie hat. Je intensiver die Gespräche werden und je näher die Entscheidung rückt, desto größer wird der Druck auf Gabe. Schließlich kann er nicht anders und bricht sein Schweigen. Er erzählt Jackie die ganze Geschichte. Doch was, wenn dieses Geständnis ihren Traum von einer Familie zerstört?