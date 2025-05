«9-1-1» funktioniert mit Schocker-Moment

US-Quoten

Die Serie des Fernsehsender ABC hat wieder eine besondere Episode ausgestrahlt.

Die Action-Serieerzielt mit einem Schockmoment das Fünfmonatshoch auf mehreren Plattformen bei Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren. Emotionale Folge erreicht 8,45 Millionen Zuschauer insgesamt und 1,57 bei Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren. Nach sieben Tagen Ausstrahlung auf ABC, Hulu, Hulu auf Disney+ und digitalen Plattformen erzielte «9-1-1» 8,45 Millionen Zuschauer insgesamt und eine Bewertung von 1,74 bei den Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren.Mit einer fesselnden Folge, in der die 118 mutig einer biologischen Katastrophe gegenüberstand, stieg «9-1-1» gegenüber der Vorwoche leicht bei den Gesamtzuschauern (+0,2 %; gegenüber 8,43 Millionen), während die Zuschauerzahlen bei den Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren zweistellig stiegen (+11 %; gegenüber 1,57 Rating) und erzielte damit die höchste Bewertung in der wichtigen Zielgruppe der Erwachsenen seit fünf Monaten – seit dem 7. November 2024.«9-1-1» verzeichnete seine beste Streaming-Folge seit der Saisonpremiere am 27. September 2024, basierend auf den Sieben-Tage-Zuschauerzahlen auf Hulu und Hulu on Disney+ . Jetzt müssen die 118 zusammenkommen, um ihren gefallenen Helden zur letzten Ruhe zu betten.