Max Hubacher: Feiert das Leben, so lange ihr könnt

Interview

In «Sterben für Beginner» ist Hubacher neben Edin Hasanovic zu sehen. Dort muss er damit klar werden, dass seine Figur bald sterben wird. Hubacher musste bei bestimmten Szenen inne halten.

Eine der großen Stärken an diesem Drehbuch liegt darin, dass trotz der schweren Thematik, auch viel gelacht werden kann und darf, umso mehr erwischen einem die traurigen Szenen. Ich bin ein großer Fan von Geschichten, die diesem Spagat hinbekommen.Eric wird spontan Totengräber, während bei seinem besten Freund Alex zur gleichen Zeit ein Gehirntumor diagnostiziert wird. Dieser erwartet mit seiner langjährigen Liebe auch noch ein Kind.Diese Feinarbeit kommt im Idealfall von der Regie. Und das glücklicherweise auch bei uns. Bei vermeintlich ernsten Szenen kam Christian Klandt zu uns und meinte hin und wieder „nicht so seriös“. Wir wussten zwar nicht immer, was er damit meinte, aber das hat auf jeden Fall den Hang zum Überdramatisieren eingedämmt. Und gerade weil die Thematik so schwer war, hatte ich auch immer wieder das Bedürfnis dazwischen eine Leichtigkeit zu spüren. Glück und Leid sind schon dicht beieinander, wie ich finde.Alex will und kann sehr lange nicht wahrhaben, dass er stirbt - wie auch? Die Beiden machen ihm bewusst, dass es in dieser Geschichte jedoch nicht nur um ihn geht, sondern auch um sein Umfeld. Größtenteils versteht er das auch.Wir haben zusammen ein Schauspielcoaching gemacht, um die Beziehungen und Hintergründe unserer Figuren zu klären, das hat uns als Trio sehr zusammengeschweißt. Das sieht man meiner Meinung nach auch im Film.Die Handyvideos, die ich für mein ungeborenes Kind aufnehme, weil es mich nicht kennenlernen wird. Wenn ich mir das schon nur vorstelle, knallt das ganz schön rein bei mir, bei Spielen dieser Szenen hat sich dieses Gefühl dann sogar nochmal intensiviert.Eric Wrede ist gewissermaßen diese Geschichte. Neulich meinte er zu mir, dass meine Figur interessanterweise fast näher an ihm dran sei, als seine Eigene, übrigens fantastisch gespielt von Edin Hasanovic.Ich kann mir nicht anmaßen, nachzuvollziehen was das bedeutet. Aber ob man will oder nicht, wird man im Laufe seines Lebens natürlich mit dem Tod konfrontiert. Ich habe vor einigen Jahren eine Freundin an Krebs verloren, und ihr Umgang damit, in verschiedensten Phasen ist mir natürlich geblieben.Der Film zeigt nicht nur den Tod in seinen verschiedensten Farben, sondern ist ein unglaublich Lebensbejahender Film, deswegen hält man ihn auch aus. Und das Thema Verlust, damit kann leider jeder Mensch etwas anfangen.Wie es meine Figur Alex so schön sagt: „Feiert das Leben, so lange ihr könnt.“Den „Directors Cut“ hab ich leider noch nicht gesehen.Dass ich mir vielleicht auch privat mal einen Vokuhila zulege.