Hulu macht «Call Her Alex»-Serie

US-Fernsehen

Die Moderatorin Alex Cooper bekommt eine eigene Doku-Soap bei Hulu.

Der Streamingdienst Hulu hat eine Zusammenarbeit mit der Moderatorin des erfolgreichen Podcasts «Call Herr Daddy» angekündigt. In Kürze startet die neue Doku-Soap, die bereits am 8. Juni 2025 auf dem Tribeca Film Festival gezeigt wird. Nur zwei Tage später erfolgt die Ausstrahlung auf dem Streamingdienst von Disney.In zwei Teilen begleitet «Call Her Alex» Cooper im Vorfeld ihrer ersten Tournee. Laut offizieller Beschreibung beleuchtet die Dokumentation ihre frühen Jahre als „selbstbewusstes Kind, das in Pennsylvania aufwächst“ und zeichnet ihren Aufstieg „von einer 24-jährigen Frau mit einem Sex- und Dating-Podcast zur CEO eines Medienimperiums in nur sechs Jahren“ nach."Ich habe mein Leben mit der Daddy Gang geteilt, seit ich mit Call Her Daddy angefangen habe - aber diese Doku-Serie geht noch tiefer", sagte Cooper in einer Erklärung. „Es ist ein Blick hinter die Kulissen auf die Momente, die mich geprägt haben - die rohen, chaotischen, persönlichen Dinge, die ich nie offen zeigen konnte. Ich hoffe, dass sich die Zuschauer durch diesen Einblick in mein Leben mir näher fühlen und daraus Kraft für ihr eigenes Leben schöpfen können“.