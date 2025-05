«Gold Rush» geht bei Discovery weiter

US-Fernsehen

Außerdem gibt es neue Geschichten von «Naked and Afraid: Last One Standing».

Der amerikanische Fernsehsender Discovery Channels hat zwei Formate angekündigt. Am Freitag, den 9. Mai 2025 gehtweiter. Mit Goldpreisen, die neue Rekordhöhen erreichen, ist der moderne Goldrausch in vollem Gange. Auf der Jagd nach Gold gehen Bergleute mit veralteter Ausrüstung große Risiken ein. Die Goldgewinnungsexperten Freddy Dodge und Juan Ibarra sind wieder in Nordamerika unterwegs, um die Fallstricke kleiner Bergleute in Gewinne zu verwandeln. In der Premiere der neuen Staffel stehen sich Freddy und Juan in einer Hartgesteinsmine gegenüber, die sich über drei Höhenlagen auf 4.000 Fuß in den Cascades erstreckt. Im Kampf gegen undurchdringliches Gestein entwickeln die beiden bei ihrer ersten Rettungsaktion im Bundesstaat Washington eine innovative 180-Fuß-Rutsche mit einem spiralförmigen Konzentrator.Am Sonntag, den 18. Mai, kommen um 20.00 Uhr die neuen Folgen von. Zum ersten Mal überhaupt trotzen vierzehn Elite-Überlebenskünstler dem tückischen australischen Outback und kämpfen in dieser härtesten und schockierendsten Staffel aller Zeiten gegen die raue Umgebung, giftige Schlangen und hinterhältige Rivalen. Beliebte Legenden kehren zurück, um sich neuen Herausforderern in einem Kampf um Geschicklichkeit, Innovation und Durchhaltevermögen zu stellen.Der Teilnehmer, der in direkten, mehrphasigen Herausforderungen die besten Bushcraft-Fähigkeiten, den größten Einfallsreichtum und die größte Ausdauer beweist und seine Gegner übertrumpft, erhält die Krone, die begehrte Primitive Survival Rating-Bewertung von 10,0 und ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar. In dieser Staffel müssen die Überlebenskünstler herzzerreißende medizinische Ausfälle, Momente, die ihr Vermächtnis prägen, und die schockierendsten Ausscheidungen erleben, die es in der Geschichte der Serie je gab.