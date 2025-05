Auch «extra 3» kommt samstags

TV-News

Eine Woche zuvor war noch «Nuhr im Ersten» geplant.

Am Wochenende läuft im Ersten sehr viel Sport. In der sportfreien Zeit wird allerdings am 31. Mai 2025 eine alte-Ausgabe wiederholt. Sieben Tage später, am Samstag, den 6. Juni 2025, programmiert Das Erste die Satire-Sendungmit einer Laufzeit von 45 Minuten. Die Wiederholung ist zwischen 19.05 und 19.50 Uhr zu sehen.Um 20.15 Uhr wird auchmit der Folge „Das Überlebenstraining“ aufgetaut. Die Produktion mit Aljoscha Stadelmann, Anna Fischer und Moritz Führmann stammt aus dem Jahr 2002. Der Harzer Dorfpolizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) macht sich wenig aus Abenteuern und noch weniger aus Geburtstagen. Nur widerwillig lässt er sich daher auf ein Survivalwochenende mit Heiner (Moritz Führmann) ein, das ihm seine Kollegin Mette (Anna Fischer) zum Geburtstag geschenkt hat. Beim Aufbruch ahnt Veranstalterin Nora (Annika Blendl) nicht, dass aus Spaß dieses Mal Ernst wird: Zu ihrer Gruppe gehören zwei Militärspione, die über Leichen gehen, um den Prototyp einer Mini-EMP-Waffe außer Landes zu schaffen. Der Zielort von Zarah (Sabrina Amali) und Adam (Hassan Akkouch) ist der Sportflugplatz, in dessen Nähe die Survivaltour führt.Zwischen 22.05 und 23.35 Uhr kommt der Filmmit der Ausgabe „Familienehre“. Mit harten Bandagen geht es beim Eishockey zu – nicht nur im Spiel, sondern zuweilen auch im Umfeld der schnellsten Mannschaftssportart. Den spektakulären Mord an einem Starspieler muss Chiara Schoras alias „Capo“ Sonja Schwarz im 16. Bozen-Krimi aufklären.