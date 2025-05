Vegas, Baby!: Showmaster-Trio meldet sich stark zurück

Quotennews

Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk waren in der ersten «DSWNWP»-Show 2025 zu sehen - dieses Mal wieder live.

Die letzten beiden Ausgaben vonkamen im Dezember letzten Jahres auf die Schirme und wurden im Block aufgezeichnet. Vielleicht auch aufgrund dieser Sparversion fielen die Quoten nur passabel und nicht wirklich stark aus - mäßige 11,8 Prozent (0,44 Millionen) wurden zuletzt bei den Jüngeren gemessen. Gestern ging die Show löblicher Weise wieder live On Air, und zwar mit einem thematischen Special unter dem Tenor "Las Vegas". Konnte so der Zuschauerzuspruch gesteigert werden?Das Comeback des Dreiergespanns performte letztlich sehr gut. Die 14-49-Jährigen schalteten demnach zu 0,55 Millionen ein, die zu einem Quotenanteil von erfreulichen und klar überdurchschnittlichen 16,3 Prozent überleiteten. Das ist nicht nur eine deutliche Steigerung gegenüber den Dezember-Ausgaben, sondern auch der beste Marktanteil der Reihe seit längerem. Gereicht hat er natürlich zum Zielgruppen-Sieg in der Primetime. Die Dimension beim Gesamtpublikum legte im Angesicht von guten 10,9 Prozent (1,85 Millionen) ebenfalls zu, langte aber letztlich nicht zum ersten Rang, der mit großem Vorsprung an die ARD ging. Alles in Allem hat sich die Rückkehr zur Live-Ausstrahlung folglich gelohnt.Ungewohnt niedrige Quoten erzielte der Kölner Kanal übrigens mit seiner News-Sendung am Vorabend.informierte nur 0,16 Millionen Leute im Alter von 14 bis 49, die einen Anteil von überraschend schwachen 6,2 Prozent am dazugehörigen Markt mit sich führten. Ältere Leute sahen das Nachrichtenformat immerhin 1,71 Millionen, aus denen ein Marktanteil von soliden 11,1 Prozent resultierte.