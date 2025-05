3sat setzt auf Karl Lagerfeld

TV-News

Der Fernsehsender hat sich die Dokumentation von Gero von Boehm gesichert.

Der Filmemacher Gero von Boehm hat einen neuen Dokumentarfilm über Karl Lagerfeld gedreht.ist ab Samstag, 10. März, in der Mediathek von 3sat abrufbar. Ausgestrahlt wird die Dokumentation am Samstag, 25. März, um 20.15 Uhr auf 3sat. Zu Lebzeiten hatte Karl Lagerfeld die Medien fest im Griff, Privates drang kaum nach außen, doch hinter der Fassade gab es auch Schattenseiten. Sein Geburtsjahr 1933 schwebte wie eine dunkle Wolke über ihm.Hineingeboren in das Jahr der Machtergreifung Hitlers, die Eltern beide Mitglieder der NSDAP. Der Dandy Jacques de Bascher stirbt 1989 an Aids, seine einzige große Liebe. Karl Lagerfeld flüchtet sich ins Essen. Die Uniform mit schwarzer Sonnenbrille und Fächer ist geboren. Zur Jahrtausendwende erfindet er sich neu, verliert fast 43 Kilo. Sein Look ändert sich 18 Jahre lang bis zu seinem Tod nicht mehr. Mit den schmal geschnittenen Slimani-Anzügen, der Sonnenbrille, den weißen Haaren und den fingerlosen Handschuhen wird Lagerfeld zum Maskottchen seiner eigenen Marke. Er wird endgültig zum Weltstar.Größen der Modewelt wie Anna Wintour, Chefin der amerikanischen "Vogue", bekunden ihre Bewunderung für Karl Lagerfeld, den Mann hinter der Maske, der zwei Tage vor seiner letzten Modenschau am 19. Februar 2019 gestorben ist. Die Asche wurde auf Lagerfelds Wunsch von Sébastian Jondeau an einem unbekannten Ort in seiner Wahlheimat Frankreich verstreut. Kein Grabstein, keine Gedenkstätte.