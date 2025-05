Amazon steigert Quartalsgewinn auf 17,1 Milliarden

Wirtschaft

Die Geschäfte des Online-Versandhauses läuft weiterhin sehr gut. Auch die Werbung bei Prime Video und die Abonnenten von Amazon Prime legen zu.

Amazon-Chef Andy Jassy hat am Donnerstag in Seattle die Quartalszahlen vorgestellt. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz von 143,313 auf 155,667 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg von 12,983 auf 21,679 Milliarden US-Dollar. In den Monaten Januar, Februar und März 2025 wurde ein Nettogewinn von 17,127 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, nach 10,431 Milliarden im Vorjahreszeitraum.Der Umsatz mit Diensten wie Amazon Prime stieg innerhalb eines Jahres von 10,722 auf 11,715 Milliarden US-Dollar. Online-Werbung, wie zum Beispiel Prime Video, stieg von 11,824 auf 13,921 Milliarden US-Dollar. Im Vorquartal waren es aufgrund des Weihnachtsgeschäfts allerdings 17,288 Milliarden US-Dollar. Der Cloud-Anbieter AWS wuchs von 25,037 auf 29,267 Milliarden US-Dollar. Der Online-Shop Amazon wuchs von 54,670 auf 57,407 Milliarden US-Dollar, die Versand- und Gebührendienste für Dritte verbesserten sich von 34,596 auf 36,512 Milliarden US-Dollar. Der physische Online-Shop erzielte 5,533 Milliarden US-Dollar, ein Plus von sechs Prozent (5,202 Milliarden US-Dollar).In Nordamerika stieg der Gewinn von 4,983 auf 5,841 Milliarden US-Dollar, das internationale Geschäft legte von 0,903 auf 1,017 Milliarden US-Dollar zu. AWS steigerte den Gewinn von 9,421 auf 11,547 Milliarden US-Dollar. Das Cloud-Geschäft ist mit über 30 Prozent sehr profitabel.„Wir sind sehr zufrieden mit dem Start in das Jahr 2025, insbesondere mit unserem Innovationstempo und den Fortschritten bei der kontinuierlichen Verbesserung des Kundenerlebnisses“, sagt Andy Jassy, Präsident und CEO von Amazon. „Von Alexa+ (unserer nächsten Generation von Alexa, die deutlich intelligenter und leistungsfähiger ist und Aktionen für Kunden ausführt) über einen neuen Rekord bei der Liefergeschwindigkeit für unsere Prime-Mitglieder bis hin zu unseren neuen Trainium2-Chips und der Erweiterung des Bedrock-Modells, die es AWS-Kunden einfacher machen, Modelle zu trainieren und Inferenz-Berechnungen flexibler und kostengünstiger durchzuführen, bis hin zum erfolgreichen Start unserer ersten Project Kuiper-Satelliten in den erdnahen Orbit - mit denen wir Hunderte Millionen Haushalte in ländlichen Gebieten, die heute noch keinen Zugang haben, mit Breitband versorgen wollen - finden wir weiterhin sinnvolle Wege, das Leben unserer Kunden jeden Tag einfacher und besser zu machen."