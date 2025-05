Opdenhövel mit deutlicher Steigerung

Quotennews

Die Moderatoren-Allzweckwaffe präsentierte eine weitere Aufzeichnung von «The Floor» - mit wieder steigendem Erfolg.

Vor drei Wochen startete die Sat.1-Quiz-Showpassabel in ihren zweiten Durchlauf. Der Auftakt zog immerhin passable 8,7 Prozent der Jüngeren. Sieben Tage später ließen sich dann 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, die zu leicht erhöhten und klar guten 9,0 Prozent führten. Gegen ein starkes «Wer wird Millionär?» konnte dieser Aufwärtstrend letzte Woche aber nicht gehalten werden - Opdenhövel und seine Teilnehmenden fielen auf einen bisherigen Negativwert der laufenden Staffel von durchwachsenen 6,7 Prozent. Sah es diese Woche ohne Günther Jauch im Gegenprogramm wieder besser aus, oder war diesmal der Fußball zu stark?Schauen wir auf die nun erzielten Resonanzen, so können wir von einer merklichen Erholung sprechen. Es ergaben sich immerhin passable Dimensionen von 8,2 Prozent der 14-49-Jährigen, weil 0,33 Millionen von ihnen dabei waren. Vom Marktanteil ging es also um mehr als einen Prozentpunkt hoch, die Zielgruppen-Reichweite war allerdings dennoch die zweit-schwächste Größenordnung, die wohl auch auf die hohen Temperaturen am gestrigen Tag zurückzuführen sein wird. Insgesamt wurden 0,95 Millionen Menschen zu recht niedrigen 4,5 Prozent aufgebracht. Weniger erbaulich die Ausbeute am Vorabend: Hier flimmerte ein weiteres Malüber die Mattscheiben und sicherte nur durchwachsene 6,8 Prozent (0,12 Millionen) der Werberelevanten.Besser als in der Vorwoche sah es zur selben Zeit bei Schwestersender ProSieben aus, wo eine neue Folge vonins Rennen geschickt wurde. Nachdem die Sendung mit Heidi Klum sich in den letzten Wochen auf etwas verhaltenerer Flughöhe um 12 Prozent eingependelt hatte, waren diese Woche nun Verbesserungen im Marktanteil drin. Konkret beliefen sich jene auf gute 14,3 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen 0,56 Millionen zuschalteten - zur Führung langte dies. Von den Älteren waren derweil zumindest mäßige 5,7 Prozent (1,15 Millionen) zugegen.