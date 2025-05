Asterix & Manousakis drehen bei Kabel Eins auf

Quotennews

Der Privatsender hatte an diesem Tag ein erfolgreiches Line-Up aufzubieten.

Die zweite Staffel der Doku-Soapist im vollen Gange, gleichzeitig jedoch einigen Schwankungen unterlegen. Zu Beginn konnte Kult-Schrauber Michael Manousakis ordentlich aufdrehen und wirklich gute 7,2 und sieben Tage später sogar 7,9 Prozent einfahren. Letzte Woche wurde er aber etwas vom übermächtigen Quizvater Jauch auf immer noch vernünftige 5,7 Prozent eingebremst. Vielleicht ging der Tacho am aktuellen Ausstrahlungstermin ja wieder hoch...Quotentechnisch war die vierte Ausgabe nun tatsächlich imstande, die Markanteile beim jungen Publikum zu steigern. So brachte es das Format von Spin TV im Endeffekt auf wirklich erfreuliche 7,4 Prozent bei 0,30 Millionen 14-49-Jährigen - ein Resultat, das die Unterföhringer wieder in Jubel-Laune zurückkehren lassen dürfte. Die Größenordnung des Gesamtpublikums bezifferte sich in nicht ganz so hohen Sphären, hier reichte es nur zu blassen 3,8 Prozent bei 0,80 Millionen Fans. Der Nachmittag der orangen Eins war ob des Feiertags mit Familien-Filmen bestückt. Punkten konnte hier vor allemab 17.57 Uhr mit 0,15 bzw. 0,42 Millionen Fans, welche schöne 7,5 Prozent (Zielgruppe) sprich schwache 3,3 Prozent gesamt bedeuteten. Zuvor versagte allerdings der 2012er, welcher lediglich Sehbeteiligungen von 0,03 wie 0,22 Millionen sowie ärgerliche 1,9 und 2,6 Prozent der jeweiligen Altersgruppen abgrasen konnte.Das ZDF wurde währenddessen an diesem Abend ganz knapp zweiter beim Gesamtpublikum, welches mit einem weiteren Heimatfilm unterwegs war. Wieder einen-Film ließen die Mainzer auf den Schirm, in dem dieses Mal ein "Blinder Passagier" Thema war. Was es damit auf sich hatte, wollten letztendlich 3,52 Millionen Einschaltende am Gesamt-Markt wissen, die einen dazugehörigen Quotenanteil von guten 16,3 Prozent formierten - um 20.15 Uhr lag man damit noch minimal vor der Konkurrenz von das Erste, wo der "Inka-Pfad" ab 21.00 Uhr mit 3,60 Millionen aber noch zum Überholmanöver ansetzte. Die 14-49-Jährigen waren bloß zu durchwachsenen 6,5 Prozent (0,25 Millionen) im ZDF zugegen. Daswar mit aktuellen Berichten später ab 21.45 Uhr noch zu jeweils vitalen 16,9 Prozent gesamt (3,58 Millionen) und 9,7 Prozent Jüngeren (0.42 Millionen) fähig.