Fußball-Flop für RTL - ein Tag zum Vergessen

Quotennews

Die Einschaltzahlen der «Europa League»-Partie krachten ein - wegen fehlender deutscher Beteiligung.

Genauer gesagt war es das Halbfinal-Hinspiel der, in dem Athletic Bilbao zuhause gegen Manchester United ranmusste. Letztendlich konnten sich die Gäste aus England eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel auf der Insel erarbeiten, denn das Match ging 0:3 für sie aus. Die Frage war nun, wie viele Fans das Halbfinale beobachtetenLetztlich fieberten ab 21.00 Uhr bloß ganz magere 7,4 Prozent (0,32 Millionen) in Hälfte 1 sowie weiter verringerte 7,0 Prozent (0,27 Millionen) in Hälfte 2 aus der Zielgruppe mit, die klar hinter ProSieben und anderen Sendern lagen und damit die Marktführung bei den Jüngeren meilenweit in Ferne rückte. Beim Gesamtpublikum waren ebenfalls schwache 1,07 Millionen in Halbzeit 1 sowie 1,10 Millionen in Halbzeit 2 dabei, die der Partie Prozente von zunächst richtig üblen 4,8 und weiter grauen 6,2 Prozent einbrockten - ohne deutsche Beteiligung ging das Interesse also überdeutlich zurück. Die ab 20.15 Uhr im vorausgeschaltete Wiederholung der Dokuschnitt mit 5,0 Prozent (0,17 Millionen) in der Zielgruppe übrigens völlig desolat ab.Am Vorabend sendeten die Kölner kein gewohntes Programm. Stattdessen setzte man am Feiertag ab 19.05 Uhr auf eine einstündige Clipshow mit dem Titel. Diese performte im Angesicht von von 0,20 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und mauen 8,7 Prozent Marktanteil aber deutlich schwächer als die Soaps an Werktagen. Insgesamt liefs für den Klamauk mit exakt 1,00 Millionen Verfolgern zu 6,9 Prozent ebenfalls ziemlich dürftig. Schon tagsüber taten sich Spielfilme bei RTL weitestgehend schwer: Während der erste Teilam späteren Nachmittag bloß Reichweiten von 0,08 bzw. 0,55 Millionen zu Marktanteilen von unirdischen 5,3 bzw. 5,9 Prozent in den Altersgruppen aufbrachte, lief zuvormit 5,1 und 7,2 Prozent (gesamt) nicht sonderlich besser. Das alles sorgte in der Endabrechnung dafür, dass RTL mit einem Tagesschnitt von üblen 6,4 Prozent klar den kürzeren gegen Hauptrivale ProSieben zog, der im Schnitt gute 9,0 Prozent einheimste.