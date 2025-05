Primetime-Check

Der erste Mai - wie viele Zuschauer waren in der gestrigen Primetime dabei?

Am Feiertag ARD oder ZDF vorne? Antwort: Ganz knapp die ARD. Denn es war im Ersten, woinsgesamt die meisten Zuschauenden zog. Jedenfalls holte die Mini-Serie ordentliche 3,60 Millionen und 16,1 Prozent ab drei Jahren mit der finalen Folge ab 21.00 Uhr. Zuvor generierte die dritte Episode 3,50 Millionen zu 16,8 Prozent, womit sie von der durchschnittlichen Reichweite zunächst knapp vom ZDF überboten wurde. Von den Jüngeren ergaben sich vernünftige 8,0 und 7,5 Prozent. Das ZDF lag mitnahezu auf Augenhöhe. Die Resonanz belief sich auch hier auf klar überdurchschnittliche 16,3 Prozent gesamt sowie durchwachsene 6,5 Prozent bei den Jungen. Reichweiten von 3,52 und 0,25 Millionen zeugen davon.Bei den Jungen reichte es derweil für ProSieben zur Spitzenposition,war richtig erfolgreich. Der Zuspruch belief sich demzufolge auf gute 14,3 Prozent bei den Werberelevanten (0,56 Millionen), bei den Älteren aber nur auf mäßige 5,7 Prozent (1,15 Millionen). RTL musste mit dem-Halbfinale zwischen Bilbao und ManU klar zurückstecken: Nur 0,32 Millionen Menschen und schwache 7,4 Prozent sahen die Halbzeit 1 aus der Zielgruppe, 0,27 Millionen (7,0 Prozent) von ihnen dann die entscheidende weitere Hälfte. Insgesamt waren ab 21.00 Uhr zunächst 1,07 Millionen, später dann 1,10 Millionen zugegen. Daraus leiten sich magere Marktanteile von 4,8 sowie 6,2 Prozent ab. Für die Wiederholungwaren ab 20.15 Uhr noch desolatere Werte von 5,0 Prozent in der Zielgruppe drin.Überholt wurde RTL von der kleineren Schwester VOX , wo die Film-Wiederholung «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» ► auf sehr gute 8,5 Prozent beschleunigte, dank 0,34 Millionen Umworbenen. Sat.1 sendete eine neue Ausgabe vonund lag damit nur knapp hinter VOX, aber ebenfalls vor RTL. Dafür ließen sich solide 8,2 Prozent (0,33 Millionen) aufbringen. Bei den Älteren sah es mit 4,5 Prozent (0,95 Millionen) nicht wirklich berauschend aus.Auch Kabel Eins war für seine Verhältnisse flott unterwegs an diesem Abend. Für dieließen sich klar gute 7,4 Prozent und 0,30 Millionen Werberelevante begeistern. Damit lag man gleichauf mit dem eigentlichen Platzhirsch RTL. Eine neue Folge der Doku-Soap-bei RTLZWEI bewegte sich mit 5,8 Prozent aus der Zielgruppe (0,24 Millionen) zwar am Ende vom Feld, doch auch dies sind letztlich zufriedenstellende Zahlen. Insgesamt sahen die Reihe aber bloß 0,54 Millionen zu niedrigen 2,6 Prozent.