VOD-Charts

Sowohl «iHostage» als auch «Havoc» lagen in der vergangenen Woche in 93 Ländern in den Top10 der Film-Charts.

Als am Freitag, 18. April, der niederländische Thrillerauf Netflix erschien, in dem es um einen Bulgaren geht, der beim Kauf neuer AirPods in einem Amsterdamer Apple Store zufällig in eine lebensbedrohliche Geiselnahme gerät, war absehbar, dass Netflix ein Erfolg gelungen war. An den ersten drei Tagen der Verfügbarkeit wurde der 102-minütige Film 25,7 Millionen Stunden gestreamt (15,1 Mio. Views). In 92 Ländern gelang der Sprung in die Top10, in 31 Märkten führte «iHostage» sogar das Feld an, darunter die USA, die Schweiz und die Niederlande.In der vergangenen Woche, 21. bis 27. April, legte die Produktion von Horizon Films, die Regisseur Bobby Boermans inszenierte, noch einen drauf. Die Abrufdauer stieg auf 45,7 Millionen Stunden, woraus Netflix eine Abrufzahl von 26,8 Millionen errechnete. Die Anzahl der Top10-Platzierungen stieg sogar noch auf 93 Länder. In 33 Ländern fand man sich in den Film-Charts auf dem ersten Platz wieder. In der globalen nicht-englischsprachigen Film-Liste sicherte sich «iHostage» mehr als doppelt so viele Views wie der zweitplatzierte Titel(12,3 Mio.).Dass es nicht zu noch mehr weltweiten Spitzen-Platzierungen reichte, lag an der Konkurrenz aus Hollywood:. Der überwiegend an walisischen Schauplätzen gedrehte Film mit Tom Hardy, der als abgekämpfter Detective nach einem fehlgeschlagenen Drogendeal durch das kriminelle Untergrundmilieu einer in einer amerikanischen Großstadt kämpft, erschien am 25. April auf der kalifornischen Streamingplattform. Mit 29,8 Millionen Views löste der 107-minütige Film «The Life List» von der Spitze der englisch-sprachigen Charts ab.Insgesamt wurde der Film von Gareth Evans 53,1 Millionen Stunden gestreamt. In den Top10 landete «Havoc» genau wie «iHostage» in 93 Ländern. Mit 40 Platzierungen auf Rang eins übertrumpfte der Action-Thriller, dessen Werte einen Zeitraum von drei Tagen nach Veröffentlichung abbilden, sogar den niederländischen Streifen. Gemessen an den Streamingstunden musste sich «Havoc» lediglich den Serien «Ransom Canyon» (73,9 Mio. Stunden) sowie der fünften-Staffel (85,2 Mio. Stunden) geschlagen geben. Derzeit kommt das Netflix-Publikum in Sachen Thriller voll auf seine Kosten.