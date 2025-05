«Little House on the Prairie»: Alica Halsay unterzeichnet Kontrakt

US-Fernsehen

Die Netflix-Adaption von «Unsere kleine Farm» hat die erste Darstellerin gefunden.

Der in Los Gates ansässige Streaming-Dienst Netflix plant eine Neuauflage vonund hat Alice Halsey für die Rolle der Laura Ingalls unter Vertrag genommen. Die Schauspielerin war zuletzt in der Disney-Animationsserie «Kindergarten: The Musical» zu sehen. Außerdem stand sie für «Days of Our Lives» vor der Kamera.Laura ist eine Rebellin. Ehrlich bis zum Äußersten. Sie stellt Autoritäten in Frage. Sie ist unser Fenster zum Abenteuer. Eine amerikanische Ikone im Werden. Vergessen Sie Ihre modernen Vorstellungen von Kindheit - für Kinder im 19. Jahrhundert steht viel auf dem Spiel. Sie haben Verantwortungen - und Freiheiten - die in unserer Zeit der Helikopter-Elternschaft ungewöhnlich erscheinen. Zwischen den kleinen Freuden und den kleinen Streitereien mit der älteren Schwester liegt eine echte Überlebens- und Tapferkeitsleistung. Sie ist aufmerksam, zärtlich, willensstark und aufbrausend. Jahrhunderts - sie liebt es, barfuß zu laufen und die Sonne auf ihrem Gesicht zu spüren. Sie ist neugierig, optimistisch und furchtlos wie ihr Vater, einfallsreich, fleißig und ehrlich wie ihre Mutter. Sie weist jeden, der grausam oder ungerecht ist, sofort in seine Schranken. Sie liebt leidenschaftlich und bedingungslos und ist ihrem Hund Jack völlig ergeben. Manche Erwachsene stören sich an ihr - zu viele schwierige Fragen, zu viel Persönlichkeit, zu viel Energie - aber für die Menschen, die ihr wichtig sind, ist sie ein strahlendes Licht. Sie nimmt jedes Detail ihrer Umgebung in sich auf und sammelt es für Geschichten, die sie eines Tages mit der Welt teilen wird.Als Showrunnerin und ausführende Produzentin von «Little House on the Prairie» wird Rebecca Sonnenshine fungieren. Auch Joy Gorman Wettels von Joy Coalition wird zusammen mit Trip Friendly für Friendly Family Productions, Dana Fox und Susanna Fogel als ausführende Produzentin fungieren.