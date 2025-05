2026 starten die «Shōgun»-Dreharbeiten

US-Fernsehen

Die neuen Geschichten der Hulu-Serie werden erneut im kanadischen Vancouver gedreht.

Die weltweit erfolgreiche Drama-Serievon FX, Hulu und Disney+ , die auf dem gleichnamigen Roman von James Clavell basiert, wird im Januar in Vancouver mit den Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen, wie Gina Balian, Präsidentin von FX Entertainment, bekannt gab. «Shōgun», die meistgesehene Sendung in der Geschichte von FX, wird von FX Productions produziert. Rachel Kondo und Justin Marks, die die Serie für das Fernsehen entwickelt haben, haben kürzlich die Arbeit an einem völlig neuen Drehbuch für die zweite Staffel abgeschlossen, die eine Originaladaption des Bestsellers von James Clavell war.In der ersten Staffel kämpfte Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) um sein Überleben, als sich seine Feinde im Regentschaftsrat gegen ihn verbündeten. Als ein mysteriöses europäisches Schiff in einem nahe gelegenen Dorf strandete, teilte dessen englischer Steuermann John Blackthorne (Cosmo Jarvis) Toranaga wichtige strategische Geheimnisse mit, die das Machtgleichgewicht zu seinen Gunsten verschoben und ihm den Sieg in einem Jahrhundert entscheidenden Bürgerkrieg sicherten. Der zweite Teil von Shōgun startet zehn Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel und setzt die historisch inspirierte Saga dieser beiden Männer aus unterschiedlichen Welten fort, deren Schicksale untrennbar miteinander verbunden sind.Marks und Kondo sind neben Michaela Clavell, Edward L. McDonnell und Michael De Luca als ausführende Produzenten tätig. Hiroyuki Sanada kehrt in seiner Rolle als Toranaga zurück und wurde in der zweiten Staffel zum ausführenden Produzenten befördert. Cosmo Jarvis wird ebenfalls seine Rolle als Blackthorne wieder aufnehmen und als Co-Executive Producer fungieren.