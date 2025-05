Neue «Tier-Docs!»-Folgen

TV-News

Ende Mai sind gleich zwei neue Geschichten zu sehen.

Nach zwei Aufenthalten in Afrika kehrt Doc Dreesen mitzurück. Die Reality-Doku begleitet Dr. Herbert Dreesen. Vom kranken Hamster bis zum Pferd mit Zahnschmerzen, vom Huhn mit Schnupfen bis zum verletzten Zackelschaf: Die Pfotenhelden kümmern sich mit viel Herz und Leidenschaft um ihre tierischen Patienten. Die neuen Folgen starten am Donnerstag, 22. Mai 2025, um 20.15 Uhr.Blasenschwäche bei Terrier-Welpe Paul: Tierarzt Dr. Herbert Dreesen versucht alles, damit Welpe Paul wieder Wasser lassen kann. Im Tierpark Kleve frisst Landschwein Kalli nicht mehr richtig. Was liegt ihm im Magen? Veterinär Dr. Martin Polotzek versucht, dem Senior rechtzeitig mit einer Behandlung zu helfen. Ein glückliches Händchen muss Tierärztin Ilka Brummenbaum in Siegburg beweisen. Kann Mischlingshund Barney dank ihrer chiropraktischen Behandlung bald wieder schmerzfrei laufen?In der zweiten Folge heißt es „Kratzalarm auf Gut Herrenhöhe“: Dr. Herbert Dreesen versucht, den Milbenbefall von Chihuahua-Rüde Elvis einzudämmen. Im Tiergarten Kleve kämpft Martin Polotzek gegen die Lungenentzündung von Polarfuchs Coco. Außerdem zeigt Eseldame Caori bei der Augenuntersuchung ihren berüchtigten Dickkopf, doch Tierpflegerin Caro Detering kennt ihre Tricks. Und in Witten entdeckt Tierärztin Patrizia Marcol bei Katze Bambi einen überraschenden Kieferhöcker. Was steckt dahinter?