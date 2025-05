«Wer isses?» soll im Juni punkten

TV-News

Die neuen Episoden werden mit neuen Prominenten bestückt sein.

Im Februar, März und April 2024 strahlte ProSieben fünf Folgen der von Tresor TV produzierten Show aus. Die linearen Reichweiten der Steven-Gätjen-Show waren mit 0,97 bis 1,17 Millionen überschaubar, bei den jungen Zuschauern wurden bis zu 11,3 Prozent Marktanteil generiert. Nun wurden neue Folgen gedreht. Die Episoden sind bereits im Oktober 2024 aufgezeichnet worden.Chris Tall bleibt der Moderator, Ralf Schmitz wird jedoch von «Eurovision Song Contest»-Moderatorin Michelle Hunziker ersetzt. Die neuen Folgen werden jeweils mittwochs zwischen dem 28. Mai und dem 2. Juli 2025 ausgestrahlt. Zunächst müssen Annette Frier und Janina Kunze raten, eine Woche später sind Steffen Henssler und Riccardo Simonetti an der Reihe. Mitte Juni müssen Benni und Dennis Wolter ran, bevor Smudo und Sasha raten dürfen. Zuletzt dürfen Özcan Cosar und Martin Klempnow ihr Können unter Beweis stellen.Für das Gewinnerteam gibt es Preise für den Zuschauerblock. In verschiedenen Rubriken müssen die Rateteams Personen zuordnen und einschätzen können (z.B. Wer übt welchen Beruf aus?). In der vergangenen Staffel waren unter anderem Vivianne Geppert, Jeannine Michaelsen, Tahnee und Vanessa Mai zu Gast.Michelle Hunziker: "Ich liebe Rätselraten! Und bei «Wer isses?» baue ich voll auf meine weibliche Intuition - so schnell führt mich kein Kandidat und keine Kandidatin hinters Licht! Chris hat durch seine Erfahrung aus Staffel 1 zwar quasi einen Heimvorteil, aber so schnell macht auch er mir nichts vor! Ich werde ihm schon zeigen, wer hier die bessere Detektivin ist!" (lacht)Chris Tall: "Ich habe ja schon zu spüren bekommen, dass man bei «Wer isses?» echt aufpassen muss, um den Teilnehmern nicht auf den Leim zu gehen und bin als Profiler jetzt besser gewappnet denn je. Deshalb nehme ich die Herausforderung von Michelle mit ungleich größerem Kampfgeist an, wenngleich ich ihr natürlich ab und an den Vortritt lasse als Gentleman, der ich bin ... NICHT. (lacht) Ich bin schon wahnsinnig gespannt darauf, wen wir in Staffel 2 unter die Lupe nehmen dürfen!"