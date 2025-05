Gut gemacht: Valerie darf den Umbau vornehmen

Soap-Check

Der wachsende Stress sorgt allerdings dazu, dass Valerie mit ihrer Gesundheit kämpft.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Valerie sieht ihre Chance gekommen: Victoria überträgt ihr die Hauptverantwortung für den Umbau des Guts. Doch der wachsende Stress überfordert Valerie, zumal Olivia Hustenanfälle bekommt. Schließlich muss Valerie einen wichtigen Termin mit Victoria absagen. Verspielt sie damit ihre beruflichen Chancen? Doch die sind Valerie in dem Moment egal, denn Olivia bekommt Atemnot.Greta kann es nicht fassen, dass Yvonne Miro benachrichtigt hat, und findet vor ihm eine harmlose Ausrede. Sie hält daran fest, das Kind nicht auszutragen und Miro die Schwangerschaft zu verheimlichen. Doch dann findet Miro zufällig die Bescheinigung der Schwangerschaftskonfliktberatung.Annalena gibt gegenüber Mike offen zu, dass sie Sebastian küssen wollte. Kommt es zum Streit zwischen den beiden Freunden? Mikes Vorschlag bringt Annalenas Welt ins Wanken. Ist Scheidung der einzig gangbare Weg für die beiden?Baris kämpft mit seinem schlechten Gewissen, nachdem er die unwissende Cecilia nicht beschützen konnte. Wird er ihr sein Geheimnis verraten? Nuray gewinnt mit Sturheit und Charme einen Sponsor für das Straßenfest. Doch das steht unter keinem guten Stern, als sie eine folgenschwere Tat begeht. Henrys folgenschwere Entscheidung stellt ihn vor eine Herausforderung. Er weiß, er muss seinem Herzen folgen, doch das ist schwerer als gedacht.Valea behauptet vor Matteo, mit Leyla in den Urlaub zu fahren. Tatsächlich will sie ihre Mutter suchen. Nathalie durchschaut die Lüge... Charlie fragt sich kurz, ob da mehr zwischen ihr und Deniz ist. Den Gedanken streicht sie, als Deniz sie zum Teambuilding mit Milan verdonnert...Matilda steht unter Druck, endlich einen Hebel gegen Zoe zu finden. Sie freut sich, als sie einen Erfolg erzielt und Gerner sie lobt. Doch Gerner macht deutlich, dass sie in seiner Gunst niemals mit Julian gleichziehen wird... Über Tonis und Eriks Probleme erscheint ein großes Interview in der Zeitung. Die plötzliche Prominenz ist den beiden unangenehm, doch macht sich das Interview dennoch bezahlt?Es ist endlich so weit: Das Ergebnis des Vaterschaftstests ist da! Doch ausgerechnet Isa hat den Brief abgefangen und vermutet nun, dass Georg erneut krank geworden ist. Während Ella es schafft, Isa die Sorge zu nehmen, sitzt sie selbst wie auf heißen Kohlen, weil sie heute die Wahrheit erfahren wird. Doch nicht nur Ella ist nervös, auch Georg geht es nicht anders, als er den Brief öffnet: Ist Ella seine Tochter oder nicht?Mike kann es kaum erwarten: Die Eröffnung der Nacht-Schnitte steht bevor, und er steckt voller Vorfreude. Besonders begeistert ihn, wie kreativ und engagiert Sara die Vorbereitungen angeht. Immer wieder überrascht sie ihn mit neuen Ideen und ihrem Organisationstalent. Als die Party schließlich in vollem Gange ist und ein voller Erfolg wird, kann Mike nicht anders, als Sara ein ehrliches Kompliment zu machen. Er sagt ihr, wie sehr er ihre Arbeit schätzt – und merkt dabei, dass er sich ihr immer stärker verbunden fühlt…