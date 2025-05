ProSieben bietet «Mission: Impossible» doch noch eine große Bühne

TV-News

Die Free-TV-Premiere des Blockbusters wurde vor Kurzem zum Desaster, weil Stefan Raab gegen «TV total» antreten wollte. Die Wiederholung kommt zum richtigen Zeitpunkt.

Eigentlich wollte ProSieben Mitte Februar mit der Free-TV-Premiere vonein Millionenpublikum erreichen. ProSieben-Geschäftsführer Hannes Hiller stellte jedoch das Programm um, so dass Stefan Raabs «Du gewinnst hier nicht die Million» gegen «TV total» mit Sebastian Pufpaff antreten musste. Die kurzfristige Programmänderung sorgte dafür, dass der Film mit 1,14 Millionen und 7,9 Prozent bei den Umworbenen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.Nun bekommt der Film mit Tom Cruise eine neue Chance. Am Sonntag, 18. Mai 2025, wird der Spielfilm von Christopher McQuarrie und Erik Jendresen wiederholt. Das Timing ist optimal, denn nur eine Woche später kommt «Mission Impossible - The Final Reckoning» in die Kinos. Ethan Hunt alias Tom Cruise begibt sich auf seine bisher gefährlichste Mission: Das IMF-Team soll nach einer tödlichen Waffe suchen, die in den falschen Händen das Ende der Menschheit bedeuten würde. Die Hoffnung ruht auf Ethan Hunt. Er begibt sich auf eine actiongeladene Reise um die Welt, verfolgt von den dunklen Mächten seiner Vergangenheit.Fun Fact: «TV total» ging damals um 23.00 Uhr auf Sendung, ProSieben verkaufte für die Wiederholung deutlich mehr Werbung. Das Nachfolgeprogramm, bestehend aus, läuft diesmal erst um 23.35 Uhr.